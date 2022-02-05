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Два российских Ту-22М3 провели патрулирование над Белоруссией

Все поставленные задачи были выполнены, после чего самолёты дальней авиации вернулись на аэродром базирования в РФ.

5 февраля, 14:19
<p>Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование на территории Белоруссии. Полёт длился около четырёх часов, сообщили в Минобороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", — сказали журналистам в военном ведомстве.

Отмечается, что все поставленные задачи были выполнены. Самолёты дальней авиации отработали вопросы "по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Беларусь". После патрулирования бомбардировщики вернулись на аэродром базирования в РФ.

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Ранее Шойгу анонсировал десятки совместных военных учений с Белоруссией в 2022 году, в числе которых запланированы учения "Восток-2022". Он подчеркнул, что Министерство обороны и Вооружённые силы Беларуси будут участвовать в этих мероприятиях. Теперь армии предстоит на 10 тысяч километров перебраться на Дальний Восток.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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