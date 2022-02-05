Два российских Ту-22М3 провели патрулирование над Белоруссией

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование на территории Белоруссии. Полёт длился около четырёх часов, сообщили в Минобороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", — сказали журналистам в военном ведомстве.

Отмечается, что все поставленные задачи были выполнены. Самолёты дальней авиации отработали вопросы "по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Беларусь". После патрулирования бомбардировщики вернулись на аэродром базирования в РФ.