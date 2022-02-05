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"Видео не стреляет": Украинцы сочли издевательством ролик Блинкена в поддержку Киева

Однако некоторые напомнили соотечественникам, что никто не обязан помогать Незалежной, поскольку та не состоит ни в одном военном альянсе.

5 февраля, 14:04
<p>© ТАСС / Бобылев Сергей</p>

© ТАСС / Бобылев Сергей

Украинцев возмутило видео, записанное в поддержку Киева, которое госсекретарь США Энтони Блинкен разместил в своём твиттере. На кадрах — отрывки высказываний западных политических лидеров, которые выражают солидарность с Украиной. Однако сами жители Незалежной посчитали такую поддержку недостаточной.

"Зачем нам видео? Видео не стреляет и от танков не защищает", — написал один из читателей телеграм-канала "Украина 24/7", где велось активное обсуждение ролика.

Украинцы подчеркнули, что поддержка — это, конечно, хорошо, но, по сути, эти слова ничего не значат. Однако нашлись в комментариях и те, кто имел другую точку зрения на ситуацию. Так, некоторые читатели напомнили соотечественникам, что Украина не состоит ни в одном военном союзе, поэтому ей вовсе никто не обязан помогать и тем более воевать за неё.

Напомним, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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