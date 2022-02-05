"Видео не стреляет": Украинцы сочли издевательством ролик Блинкена в поддержку Киева
Однако некоторые напомнили соотечественникам, что никто не обязан помогать Незалежной, поскольку та не состоит ни в одном военном альянсе.
© ТАСС / Бобылев Сергей
Украинцев возмутило видео, записанное в поддержку Киева, которое госсекретарь США Энтони Блинкен разместил в своём твиттере. На кадрах — отрывки высказываний западных политических лидеров, которые выражают солидарность с Украиной. Однако сами жители Незалежной посчитали такую поддержку недостаточной.
The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022
"Зачем нам видео? Видео не стреляет и от танков не защищает", — написал один из читателей телеграм-канала "Украина 24/7", где велось активное обсуждение ролика.
Украинцы подчеркнули, что поддержка — это, конечно, хорошо, но, по сути, эти слова ничего не значат. Однако нашлись в комментариях и те, кто имел другую точку зрения на ситуацию. Так, некоторые читатели напомнили соотечественникам, что Украина не состоит ни в одном военном союзе, поэтому ей вовсе никто не обязан помогать и тем более воевать за неё.
Напомним, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.
Комментариев: 0