"Видео не стреляет": Украинцы сочли издевательством ролик Блинкена в поддержку Киева

Украинцев возмутило видео, записанное в поддержку Киева, которое госсекретарь США Энтони Блинкен разместил в своём твиттере. На кадрах — отрывки высказываний западных политических лидеров, которые выражают солидарность с Украиной. Однако сами жители Незалежной посчитали такую поддержку недостаточной.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022

"Зачем нам видео? Видео не стреляет и от танков не защищает", — написал один из читателей телеграм-канала "Украина 24/7", где велось активное обсуждение ролика.

Украинцы подчеркнули, что поддержка — это, конечно, хорошо, но, по сути, эти слова ничего не значат. Однако нашлись в комментариях и те, кто имел другую точку зрения на ситуацию. Так, некоторые читатели напомнили соотечественникам, что Украина не состоит ни в одном военном союзе, поэтому ей вовсе никто не обязан помогать и тем более воевать за неё.