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Умер олимпийский чемпион 1964 года по фехтованию Борис Мельников

Он также был двукратным чемпионом мира и четырежды становился обладателем Кубка Европы.

5 февраля, 13:52
<p>Чемпион СССР по фехтованию на саблях Борис Мельников. Фото © ТАСС / Лупейко Владимир</p>

Чемпион СССР по фехтованию на саблях Борис Мельников. Фото © ТАСС / Лупейко Владимир

Олимпийский чемпион 1964 года фехтовальщик Борис Мельников умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

"Пришла грустная весть. Сегодня ушёл из жизни наш земляк — олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года (команда, сабля), заслуженный мастер спорта СССР Борис Мельников. Знаменитому олимпийцу было 83 года. Светлая память", говорится в сообщении.

Умер единственный в истории шестикратный обладатель Кубка европейских чемпионов Хенто

Умер единственный в истории шестикратный обладатель Кубка европейских чемпионов Хенто

Он также был двукратным чемпионом мира и четырежды становился обладателем Кубка Европы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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