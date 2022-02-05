Умер олимпийский чемпион 1964 года по фехтованию Борис Мельников
Он также был двукратным чемпионом мира и четырежды становился обладателем Кубка Европы.
Чемпион СССР по фехтованию на саблях Борис Мельников. Фото © ТАСС / Лупейко Владимир
Олимпийский чемпион 1964 года фехтовальщик Борис Мельников умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
"Пришла грустная весть. Сегодня ушёл из жизни наш земляк — олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года (команда, сабля), заслуженный мастер спорта СССР Борис Мельников. Знаменитому олимпийцу было 83 года. Светлая память", — говорится в сообщении.
Он также был двукратным чемпионом мира и четырежды становился обладателем Кубка Европы.
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