В Москве отменили карантин в школах и детских садах

В Москве в школах и детских садах решили отменить карантин по коронавирусу в связи с постановлением Роспотребнадзора, согласно которому контактировавшие с заражёнными больше не обязаны уходить на семидневную изоляцию. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Очные занятия возобновятся 7 или 8 февраля в зависимости от решения руководства учебных заведений. По инициативе родителей детей карантин может быть продлён до предписанного ранее срока. Кроме того, в дальнейшем, как и прежде, по решению школы на карантин переводится по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей.