НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В Москве отменили карантин в школах и детских садах

Очные занятия возобновятся 7 или 8 февраля в зависимости от решения руководства учебных заведений.

5 февраля, 13:52
<p>Занятие в школе. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Занятие в школе. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

В Москве в школах и детских садах решили отменить карантин по коронавирусу в связи с постановлением Роспотребнадзора, согласно которому контактировавшие с заражёнными больше не обязаны уходить на семидневную изоляцию. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Очные занятия возобновятся 7 или 8 февраля в зависимости от решения руководства учебных заведений. По инициативе родителей детей карантин может быть продлён до предписанного ранее срока. Кроме того, в дальнейшем, как и прежде, по решению школы на карантин переводится по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей.

Ранее в России отменили повторный тест для ковид-больных, лечащихся дольше недели. Тем же документом глава Роспотребнадзора отменила семидневный карантин для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом. А ношение перчаток было исключено из списка противоэпидемических правил в отношении коронавирусной инфекции.

В России отменили карантин для контактировавших с больными ковидом

В России отменили карантин для контактировавших с больными ковидом

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1