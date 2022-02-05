Минздрав ввёл новый порядок оформления больничных до 15 марта
Теперь оформить документ можно дистанционно при лёгком течении заболевания. Если же состояние через неделю не улучшится, то пациента на дому посетит доктор.
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При симптомах ОРВИ или ковида не нужно сразу вызывать врача. Достаточно позвонить на линию 122 или в кол-центр поликлиники, чтобы оформить больничный, сообщили в Минздраве.
"После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется", — уточнили в ведомстве.
Через неделю больничный можно будет закрыть также дистанционно, не сдавая ПЦР-тест, если состояние улучшится, указано в документе. Если же симптомы сохранятся, то на дом к пациенту отправят медицинского работника. Он проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя и назначит лечение, а также продлит больничный.
Эта мера позволит людям с лёгким течением болезни избежать походов в поликлинику. Врачи же смогут уделить больше времени пациентам, которым требуется серьёзная помощь. Новый порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта, отметили в Минздраве.
Ранее Лайф писал, что при "омикроне" риск попасть в больницу на 75% ниже, чем при других штаммах. Кроме того, португальские учёные выяснили, что пациенты, заражённые этим вариантом коронавируса, выписываются значительно раньше.
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