Минздрав ввёл новый порядок оформления больничных до 15 марта

При симптомах ОРВИ или ковида не нужно сразу вызывать врача. Достаточно позвонить на линию 122 или в кол-центр поликлиники, чтобы оформить больничный, сообщили в Минздраве.

"После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется", — уточнили в ведомстве.

Через неделю больничный можно будет закрыть также дистанционно, не сдавая ПЦР-тест, если состояние улучшится, указано в документе. Если же симптомы сохранятся, то на дом к пациенту отправят медицинского работника. Он проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя и назначит лечение, а также продлит больничный.

Эта мера позволит людям с лёгким течением болезни избежать походов в поликлинику. Врачи же смогут уделить больше времени пациентам, которым требуется серьёзная помощь. Новый порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта, отметили в Минздраве.