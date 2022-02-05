В Москве сократили срок лечения пациентов с ковидом до семи дней

Согласно постановлению Роспотребнадзора и приказу Минздрава, теперь срок лечения пациентов с ковидом составляет семь дней. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В соответствии с постановлением Роспотребнадзора и приказом Минздрава, срок лечения пациентов с CoViD-19 сокращается до семи дней", — говорится в сообщении оперштаба Москвы.

Как уточняется, новые правила коснутся пациентов, чей диагноз будет установлен с 6 февраля. Так, москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения болезни при отсутствии симптомов. До окончания недельного срока лечения с заразившимся свяжется врач из поликлиники, проведёт аудиоконсультацию и по её итогам дистанционно закроет или продлит больничный.

При этом заразившиеся ковидом до 6 февраля должны находиться на самоизоляции до 14-го дня. До окончания двухнедельного карантина с ними также свяжутся медики и решат, закрывать больничный лист или продлевать при наличии симптомов.