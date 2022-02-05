В Москве сократили срок лечения пациентов с ковидом до семи дней
Новые правила коснутся заболевших, чей диагноз будет установлен с 6 февраля. При этом заразившиеся до этой даты должны будут соблюдать двухнедельную изоляцию.
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Согласно постановлению Роспотребнадзора и приказу Минздрава, теперь срок лечения пациентов с ковидом составляет семь дней. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В соответствии с постановлением Роспотребнадзора и приказом Минздрава, срок лечения пациентов с CoViD-19 сокращается до семи дней", — говорится в сообщении оперштаба Москвы.
Как уточняется, новые правила коснутся пациентов, чей диагноз будет установлен с 6 февраля. Так, москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения болезни при отсутствии симптомов. До окончания недельного срока лечения с заразившимся свяжется врач из поликлиники, проведёт аудиоконсультацию и по её итогам дистанционно закроет или продлит больничный.
При этом заразившиеся ковидом до 6 февраля должны находиться на самоизоляции до 14-го дня. До окончания двухнедельного карантина с ними также свяжутся медики и решат, закрывать больничный лист или продлевать при наличии симптомов.
Как уточнили в оперштабе, в любом из этих случаев не требуется посещение поликлиники — закрывать больничный будут дистанционно. После этого электронный лист будет сохранён в медкарте пациента и автоматически направлен работодателю (в соответствии с федеральным законодательством, с 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляются).
Ранее Лайф писал, что в России отменили повторный тест для ковид-больных, лечащихся дольше недели. Роспотребнадзор принял аналогичное решение относительно семидневного карантина для тех, кто контактировал с заражёнными.
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