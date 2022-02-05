Врач Рябус перечислила опасности дефицита витаминов во время диеты

Эндокринолог, специалист по антивозрастной медицине Марина Рябус поделилась с вечно худеющими полезными данными о том, как недостаток различных веществ влияет на организм и почему у почти половины россиян, урезающих рацион, возникают пробелы в памяти и чувство тревоги.

Так, от недостатка витаминов группы B страдает вся нервная система. По словам эндокринолога, эта группа участвует в процессах передачи нервных импульсов и организации нейронных сетей. Например, витамин B12 содержится в говядине, молочных продуктах и субпродуктах. В3 можно найти в яичных желтках, молоке и орехах, B9 — в бобовых и цельнозерновых злаках, а В6 — в картофеле. На организм негативно влияет и недостаток холина — витамина В4, содержащегося в мясе, макаронах, яйцах и сметане.

"Он входит в состав ацетилхолина, который ответственен за память и формирования новых знаний. А значит, эти процессы страдают. А ещё появляются усталость и раздражительность", — предупредила Марина Рябус в беседе с "Вечерней Москвой".

Однако на все эти продукты зачастую неоправданно стоят ограничения в разных диетах, что является огромной ошибкой, уточнила врач. Так, недостаток магния влияет на способность передачи нервно-мышечного импульса, могут возникнуть сильные судороги, спазмы в конечностях. Также это приводит к появлению тревожных состояний. Получить магний можно из халвы, орехов и семечек. А при нехватке веществ Омега-3, сообщила Рябус, может ухудшиться зрение, появиться боль в суставах, снизиться иммунитет, а ведь эти вещества содержатся не в столь калорийной пище — в морепродуктах и рыбе, например.

Специалист подчеркнула, что дефицит железа, случающийся при отказе от мяса и бобовых, влияет на работу сразу нескольких систем организма — понижается артериальное давление, снижается мышечный тонус, а у молодых может даже задерживаться физическое и умственное развитие. Сидя на диетах, где нельзя есть твёрдые сыры, сметану, мороженое и шоколад, есть риск не получить нужного количества кальция, что приводит к ломкости костей, ухудшению состояния зубов. Кроме того, кальций отвечает за свёртываемость крови. Эксперт также посоветовала, прежде чем самому себе "назначать" диету, проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы.