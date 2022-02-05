Ортопед Тенежьян назвал три самых травмоопасных места в квартире

По статистике, лишь 32% травм люди получают на улице, 18% — в результате ДТП, катастроф, на производстве и так далее. Большего всего повреждений — 50% — люди получают дома. Травматологи провели опрос своих пациентов и составили список самых опасных мест в квартире. Об этом рассказал врач-ортопед Самвел Тенежьян.

Лидером рейтинга стала кухня. Обилие острых предметов, открытый огонь, раскалённые поверхности, различные приборы, в том числе электрические, представляют опасность для обитателей дома. Часто люди получают травмы, поскальзываясь на пролитой жидкости или падая с табуретов и стремянок. На втором месте ванная комната и уборная. Мокрые полы, расположенные рядом розетки и острые предметы создают особую опасность для пожилых, детей и людей с нарушением координации. Третье место делят между собой балконы, кладовые, гаражи и лестницы между этажами. Часто также люди получают травмы в саду, в огороде и на придворовых территориях.

Женщины в быту получают травмы чаще мужчин, но они обычно не очень тяжёлые. Как правило, это небольшие порезы, мелкие ожоги, полученные на кухне, а также травма мизинца на стопе, рассказал Тенежьян сайту "Доктор Питер". Мужчины реже получают повреждения, но они более серьёзные. Часто это травмы верхних конечностей и резаные раны, полученные во время ремонтных работ в гараже.

По словам специалиста, лидерами по получению травм в домашних условиях являются дети. Их гиперактивность приводит к различным мелким повреждениям, в некоторых случаях это может закончиться переломом.