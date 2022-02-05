ДНР: ВСУ шесть раз за день обстреляли территорию республики

Украинские силовики сегодня шесть раз обстреляли территорию самопровозглашённой Донецкой Народной Республики, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации.

"С 8:45 до 12:45 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Спартак, Октябрь, Сосновское и Донецк", — сказали в ведомстве.

Он уточнил, что ВСУ выпустили две мины калибром 120 миллиметров, а также сделали 80 выстрелов из гранатомётов.