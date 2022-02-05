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ДНР: ВСУ шесть раз за день обстреляли территорию республики

По данным ополченцев, они выпустили две мины калибром 120 миллиметров, а также сделали 80 выстрелов из гранатомётов.

5 февраля, 12:04

Фото © ТАСС / AP Photo / Vadim Ghirda

Украинские силовики сегодня шесть раз обстреляли территорию самопровозглашённой Донецкой Народной Республики, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации.

"С 8:45 до 12:45 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Спартак, Октябрь, Сосновское и Донецк", — сказали в ведомстве.

Он уточнил, что ВСУ выпустили две мины калибром 120 миллиметров, а также сделали 80 выстрелов из гранатомётов.

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Ранее разведка ДНР узнала детали подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе. По её данным, инструкторы из Великобритании готовили украинских десантников к действиям в условиях городской застройки.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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