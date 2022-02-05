ДНР: ВСУ шесть раз за день обстреляли территорию республики
По данным ополченцев, они выпустили две мины калибром 120 миллиметров, а также сделали 80 выстрелов из гранатомётов.
Фото © ТАСС / AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские силовики сегодня шесть раз обстреляли территорию самопровозглашённой Донецкой Народной Республики, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации.
"С 8:45 до 12:45 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Спартак, Октябрь, Сосновское и Донецк", — сказали в ведомстве.
Он уточнил, что ВСУ выпустили две мины калибром 120 миллиметров, а также сделали 80 выстрелов из гранатомётов.
Ранее разведка ДНР узнала детали подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе. По её данным, инструкторы из Великобритании готовили украинских десантников к действиям в условиях городской застройки.
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