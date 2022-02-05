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На Украине рассказали, как Зеленский "подложил свинью" Байдену

Лидера Незалежной предупредили об угрозе потерять в лице США своего главного союзника, если он не прекратит опровергать заявления из Вашингтона.

5 февраля, 12:02
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Президент Украины Владимир Зеленский поставил американского лидера Джо Байдена в неудобное положение своими высказываниями о том, что не видит никакой эскалации на границе с Россией. Так полагает журналист украинского издания "Зеркало недели" Татьяна Силина.

Её возмутили "хамские выпады" Зеленского, посмевшего усомниться в навязываемой администрацией США позиции о скором и неизбежном нападении России. Журналист резко высказалась в адрес украинского лидера и напомнила, что Зеленский окончательно испортит отношение к себе со стороны американцев.

"Призывая партнёров "подставлять Украине плечо, а не ногу", сам Зеленский подложил свинью — и Украине, и её главному стратегическому партнёру", — пояснила она.

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Напомним, ранее Зеленский упрекнул Запад в нагнетании обстановки на Украине. Он пожаловался, что заявления некоторых политиков и СМИ вызвали панику на рынках и в финансовом секторе. А это негативно сказывается на экономике страны. В ответ Вашингтон выразил недовольство, что Киев открыто "приуменьшает угрозу" в связи с сообщениями о возможной эскалации вокруг Украины.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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