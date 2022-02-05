На Украине рассказали, как Зеленский "подложил свинью" Байдену

Президент Украины Владимир Зеленский поставил американского лидера Джо Байдена в неудобное положение своими высказываниями о том, что не видит никакой эскалации на границе с Россией. Так полагает журналист украинского издания "Зеркало недели" Татьяна Силина.

Её возмутили "хамские выпады" Зеленского, посмевшего усомниться в навязываемой администрацией США позиции о скором и неизбежном нападении России. Журналист резко высказалась в адрес украинского лидера и напомнила, что Зеленский окончательно испортит отношение к себе со стороны американцев.