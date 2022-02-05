"Логики нет, фактов нет": Захарова назвала публикации западных СМИ по Украине информационным давлением
По её мнению, сейчас распространяется большое количество дезинформации и откровенного сумасшествия, "помноженного на какой-то бред".
© ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Публикации западных изданий на тему российского "вторжения" на Украину — это информационно-политическое давление, в котором отсутствуют какая-либо логика и реальные факты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Когда законными способами конкуренцию никак не выдержать, применяется такой, ставший уже классическим подход информационно-политического давления, кампании и так далее. <...> Логики нет, фактов нет, есть большое количество фейков, дезинформации, откровенного сумасшествия, помноженного, мне кажется, на какой-то бред", — отметила Захарова в эфире "Радио России".
По словам представителя внешнеполитического ведомства, обвинения России в якобы готовящемся нападении на Украину сегодня стали "мировой кампанией". Захарова отметила, что связано это с Олимпийскими играми, которые проходят в странах, не одобряемых Западом, имея в виду Китай.
Ранее западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. А позже немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов".
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