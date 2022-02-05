"Логики нет, фактов нет": Захарова назвала публикации западных СМИ по Украине информационным давлением

Публикации западных изданий на тему российского "вторжения" на Украину — это информационно-политическое давление, в котором отсутствуют какая-либо логика и реальные факты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Когда законными способами конкуренцию никак не выдержать, применяется такой, ставший уже классическим подход информационно-политического давления, кампании и так далее. <...> Логики нет, фактов нет, есть большое количество фейков, дезинформации, откровенного сумасшествия, помноженного, мне кажется, на какой-то бред", — отметила Захарова в эфире "Радио России".