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Женщины из делегации "Талибана" попросили убежища в Норвегии

Директор департамента экономики МИД Афганистана Шафи Азам обвинил их в дискредитации страны ради личной выгоды.

5 февраля, 11:49

Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

Женщины, прибывшие в Осло 23 января в составе делегации "Талибана"*, попросили предоставить им убежище в Норвегии. Об этом сообщает директор департамента информационных технологий афганского Министерства иностранных дел Хирулла Шинвари.

"Женщины, которых пригласили на встречу в Норвегию, теперь попросили там убежища", — говорится в сообщении Шинвари в "Твиттере".

При этом директор департамента экономики МИД Шафи Азам отметил, что женщины и молодёжь часто оправдываются защитой гражданских свобод населения, чтобы получить убежище за рубежом. Такими способами они дискредитируют страну ради личной выгоды, считает он.

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Ранее Лайф писал, что талибы запретили показ телесериалов с участием женщин. Также телевизионным СМИ нельзя нарушать нормы шариата, оскорблять религиозные чувства населения, а женщины-журналисты в кадре обязаны покрывать голову платком.

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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