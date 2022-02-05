В России отменили повторный тест для ковид-больных, лечащихся дольше недели

Если пациент с коронавирусом лечился в больнице дольше семи дней, то ему не придётся сдавать при выписке контрольный тест. Для тех, кто находился в клинике менее недели, тест на наличие коронавируса останется обязательным.

"Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведённого лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на CoViD-19, если время лечения составляет семь и более дней", — сказано в соответствующем постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой, размещённом на федеральном портале правовой информации.