В России отменили повторный тест для ковид-больных, лечащихся дольше недели
Ранее Роспотребнадзор принял аналогичное решение относительно семидневного карантина для тех, кто контактировал с заражёнными.
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Если пациент с коронавирусом лечился в больнице дольше семи дней, то ему не придётся сдавать при выписке контрольный тест. Для тех, кто находился в клинике менее недели, тест на наличие коронавируса останется обязательным.
"Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведённого лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на CoViD-19, если время лечения составляет семь и более дней", — сказано в соответствующем постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой, размещённом на федеральном портале правовой информации.
Тем же документом глава Роспотребнадзора отменила семидневный карантин для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом. Ранее Анна Попова объясняла, что такие ограничения теряют смысл из-за особенностей нового штамма "омикрон". Это очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество бессимптомных носителей.
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