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В России отменили повторный тест для ковид-больных, лечащихся дольше недели

Ранее Роспотребнадзор принял аналогичное решение относительно семидневного карантина для тех, кто контактировал с заражёнными.

5 февраля, 12:51

© Pixabay

Если пациент с коронавирусом лечился в больнице дольше семи дней, то ему не придётся сдавать при выписке контрольный тест. Для тех, кто находился в клинике менее недели, тест на наличие коронавируса останется обязательным.

"Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведённого лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на CoViD-19, если время лечения составляет семь и более дней", — сказано в соответствующем постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой, размещённом на федеральном портале правовой информации.

Тем же документом глава Роспотребнадзора отменила семидневный карантин для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом. Ранее Анна Попова объясняла, что такие ограничения теряют смысл из-за особенностей нового штамма "омикрон". Это очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество бессимптомных носителей.

Попова заявила о замедлении темпов распространения "омикрона" в России и Европе

Попова заявила о замедлении темпов распространения "омикрона" в России и Европе

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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