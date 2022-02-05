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Эрдоган с супругой заразились "омикроном" после поездки к Зеленскому

После появления первых симптомов турецкий лидер решил сдать тест, который оказался положительным. Болезнь протекает в лёгкой форме.

5 февраля, 12:36
<p>Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине Эрдоган © ТАСС / Zuma</p>

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине Эрдоган © ТАСС / Zuma

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился коронавирусом. Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, добавив, что вместе с ним заболела также его супруга.

"Сегодня мы с супругой сдали тест на CoViD-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант "омикрон". Болезнь переносится легко", — написал турецкий лидер.

Стоит отметить, что несколько дней назад Реджеп Эрдоган вместе с супругой посещали Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

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"Моя социальная жизнь закончена": Житель Стамбула сдал 78 положительных тестов на ковид и уже 14 месяцев сидит на карантине

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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