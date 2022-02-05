Эрдоган с супругой заразились "омикроном" после поездки к Зеленскому

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился коронавирусом. Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, добавив, что вместе с ним заболела также его супруга.

"Сегодня мы с супругой сдали тест на CoViD-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант "омикрон". Болезнь переносится легко", — написал турецкий лидер.