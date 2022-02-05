Из подземных хранилищ в Европе откачали уже 85% газа
Аналогичная ситуация и в украинских ПХГ. Там запасы топлива уменьшились до 11,2 млрд куб. м.
Хранилища газа. Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Chuzavkov, file
Европейские хранилища газа опустели уже на 85% по сравнению с объёмом, закачанным туда летом. Такие данные на начало февраля приводит "Газпром", ссылаясь на Gas Infrastructure Europe.
Сейчас в ПХГ газа меньше на 27%, или на 13,4 млрд куб. м, чем в первых числах февраля прошлого года. При этом такой показатель побил рекордный минимум за все прошлые периоды, отметили в "Газпроме". Запасы голубого топлива в европейских хранилищах с 11 января этого года держатся на крайне низком уровне.
Такая же ситуация сохраняется и в украинских ПХГ. В них запасы газа уменьшились до 11,2 млрд куб. м. Это на 46,5% ниже показателя прошлого года.
Ранее Лайф писал, что запасы газа в хранилищах Европы и Украины находятся на исторических минимумах. Так, из европейских ПХГ отобрано уже более 70% от объёма топлива, закачанного в летний сезон. А заполненность украинских ПХГ "рухнула" ниже 12 млрд кубометров.
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