Житель Сургута пять лет держал в рабстве девушку из Нигерии

В Сургуте волонтёры "Альтернативы" совместно с полицией освободили из рабства уроженку Нигерии. Об этом говорится в соцсетях общественной организации.

Женщина по имени Осафмен приехала в Россию в 2016 году. Здесь она познакомилась с Сергеем, который уже вскоре перевёз её в Сургут. Но любовь продлилась недолго, и через некоторое время мужчина отобрал у спутницы паспорт и запер дома, проявляя к ней агрессию и насилие.

Осафмен рассказала, что взаперти родила Сергею детей, которые не ходили в садик и жили без документов. Сама она также не могла покинуть дом, поскольку мужчина запугивал её арестом. Но однажды Осафмен всё же смогла дозвониться до родителей, которые обратились к волонтёрам.

"Мы вместе с сотрудниками полиции смогли найти эту девушку. Сотрудники полиции оказались в полном недоумении, что девушка не попадалась им на глаза, а её паспорт на сегодняшний день просрочен более чем на 4 года", — рассказали в "Альтернативе".

В ближайшее время Осафмен предстоит восстановить документы и доказать право материнства на собственных детей. Сама же она намерена вернуться на родину к родителям.