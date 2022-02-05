НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Житель Сургута пять лет держал в рабстве девушку из Нигерии

Осафмен оказалась взаперти без связи и паспорта, родила россиянину детей, которых никто не водил в садик и даже не оформлял на них никаких документов.

5 февраля, 12:26

© Pixabay

В Сургуте волонтёры "Альтернативы" совместно с полицией освободили из рабства уроженку Нигерии. Об этом говорится в соцсетях общественной организации.

Женщина по имени Осафмен приехала в Россию в 2016 году. Здесь она познакомилась с Сергеем, который уже вскоре перевёз её в Сургут. Но любовь продлилась недолго, и через некоторое время мужчина отобрал у спутницы паспорт и запер дома, проявляя к ней агрессию и насилие.

Осафмен рассказала, что взаперти родила Сергею детей, которые не ходили в садик и жили без документов. Сама она также не могла покинуть дом, поскольку мужчина запугивал её арестом. Но однажды Осафмен всё же смогла дозвониться до родителей, которые обратились к волонтёрам.

Лидер движения "Альтернатива" Мельников объяснил, кто чаще оказывается в рабстве

Лидер движения "Альтернатива" Мельников объяснил, кто чаще оказывается в рабстве

"Мы вместе с сотрудниками полиции смогли найти эту девушку. Сотрудники полиции оказались в полном недоумении, что девушка не попадалась им на глаза, а её паспорт на сегодняшний день просрочен более чем на 4 года", — рассказали в "Альтернативе".

В ближайшее время Осафмен предстоит восстановить документы и доказать право материнства на собственных детей. Сама же она намерена вернуться на родину к родителям.

Ранее Лайф рассказывал историю про россиянина, который заявил, что 20 лет пробыл рабом в Казахстане. По словам мужчины, он уроженец Ярославской области. Предполагаемого рабовладельца задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". Власти Ярославской области сообщали, что помогут пострадавшему вернуться в родное село. По словам регионального уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина, ему предоставят место в санатории, помогут оформить российский паспорт и найти работу, если такой вопрос возникнет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1