Житель Сургута пять лет держал в рабстве девушку из Нигерии
Осафмен оказалась взаперти без связи и паспорта, родила россиянину детей, которых никто не водил в садик и даже не оформлял на них никаких документов.
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В Сургуте волонтёры "Альтернативы" совместно с полицией освободили из рабства уроженку Нигерии. Об этом говорится в соцсетях общественной организации.
Женщина по имени Осафмен приехала в Россию в 2016 году. Здесь она познакомилась с Сергеем, который уже вскоре перевёз её в Сургут. Но любовь продлилась недолго, и через некоторое время мужчина отобрал у спутницы паспорт и запер дома, проявляя к ней агрессию и насилие.
Осафмен рассказала, что взаперти родила Сергею детей, которые не ходили в садик и жили без документов. Сама она также не могла покинуть дом, поскольку мужчина запугивал её арестом. Но однажды Осафмен всё же смогла дозвониться до родителей, которые обратились к волонтёрам.
"Мы вместе с сотрудниками полиции смогли найти эту девушку. Сотрудники полиции оказались в полном недоумении, что девушка не попадалась им на глаза, а её паспорт на сегодняшний день просрочен более чем на 4 года", — рассказали в "Альтернативе".
В ближайшее время Осафмен предстоит восстановить документы и доказать право материнства на собственных детей. Сама же она намерена вернуться на родину к родителям.
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