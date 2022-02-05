НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Ношение перчаток исключили из рекомендаций по борьбе с ковидом

В списке правил остались такие пункты, как мытьё рук, использование антисептиков и медицинских масок, а также соблюдение социальной дистанции.

5 февраля, 13:42

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из списка противоэпидемических правил в отношении коронавирусной инфекции.

"Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: "Соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров", говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Ранее этот пункт включал в себя использование перчаток.

В России с коронавирусом госпитализированы ещё 18 032 пациента

В России с коронавирусом госпитализированы ещё 18 032 пациента

Также в России отменили повторный тест для ковид-больных, лечащихся дольше недели. Об этом сказано в соответствующем постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой. Тем же документом глава Роспотребнадзора отменила семидневный карантин для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1