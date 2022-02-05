Ношение перчаток исключили из рекомендаций по борьбе с ковидом

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из списка противоэпидемических правил в отношении коронавирусной инфекции.

"Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: "Соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров", — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Ранее этот пункт включал в себя использование перчаток.