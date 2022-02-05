Ношение перчаток исключили из рекомендаций по борьбе с ковидом
В списке правил остались такие пункты, как мытьё рук, использование антисептиков и медицинских масок, а также соблюдение социальной дистанции.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из списка противоэпидемических правил в отношении коронавирусной инфекции.
"Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: "Соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров", — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
Ранее этот пункт включал в себя использование перчаток.
Также в России отменили повторный тест для ковид-больных, лечащихся дольше недели. Об этом сказано в соответствующем постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой. Тем же документом глава Роспотребнадзора отменила семидневный карантин для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом.
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