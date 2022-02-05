Французы обвинили Байдена в подталкивании Москвы в объятия Пекина
По их мнению, США дестабилизируют мир в течение сорока лет, это обернулось тем, что у Европы ухудшились отношения с Россией.
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
По мнению читателей газеты Le Figaro, США своими действиями поссорили Европу с Россией и тем самым укрепили союз последней с Китаем. Об этом французы высказались в комментариях к статье об итогах встречи российского лидера Владимира Путина со своим коллегой Си Цзиньпином.
"Мы никогда не простим Байдена за то, что он подтолкнул Москву в объятия Пекина, а также за то, что сделал из европейских стран своих вассалов", — отметил пользователь AdrenneAline.
С автором согласен читатель под ником runuser, который назвал действия США "наглым и настойчивым вмешательством" в дела других стран. Ещё один юзер — под именем Serge001001 — обратил внимание, что интересы европейцев властями не защищаются.
"США дестабилизируют мир в течение 40 лет. Они, конечно, сильные, но… тупые. Не в состоянии понять других", — резюмировал юзер с ником tarte au marron.
Напомним, 4 февраля в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку 10 миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.
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