Французы обвинили Байдена в подталкивании Москвы в объятия Пекина

По мнению читателей газеты Le Figaro, США своими действиями поссорили Европу с Россией и тем самым укрепили союз последней с Китаем. Об этом французы высказались в комментариях к статье об итогах встречи российского лидера Владимира Путина со своим коллегой Си Цзиньпином.

"Мы никогда не простим Байдена за то, что он подтолкнул Москву в объятия Пекина, а также за то, что сделал из европейских стран своих вассалов", — отметил пользователь AdrenneAline.

С автором согласен читатель под ником runuser, который назвал действия США "наглым и настойчивым вмешательством" в дела других стран. Ещё один юзер — под именем Serge001001 — обратил внимание, что интересы европейцев властями не защищаются.