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Главный тренер "Челси" Тухель заразился коронавирусом

Сегодня его подопечные играют матч Кубка Англии против клуба "Плимут".

5 февраля, 14:09

Томас Тухель. Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба синих.

Наставник будет вынужден провести ближайшие дни на изоляции, однако надеется, что присоединится к команде в ближайшее время на сборе в ОАЭ.

Томас Тухель стал лучшим тренером прошлого сезона в Лиге чемпионов

Томас Тухель стал лучшим тренером прошлого сезона в Лиге чемпионов

Добавим, что сегодня "Челси" играет матч Кубка Англии против клуба третьего дивизиона "Плимут". В отсутствие Тухеля лондонцами руководит его помощник Арно Михелс.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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