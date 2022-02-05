В Германии пожаловались на недостаток оружия, которого требует от неё Украина

Украина хочет получить от Германии вооружение, которого нет у самого бундесвера. В переговорах о поставках оружия из ФРГ "с обеих сторон не хватает реализма", пишет издание Welt.

Уточняется, что у Военно-морских сил ФРГ слишком мало кораблей, они нуждаются в новых корветах и танкерах. Издание отмечает, что министру обороны Кристине Ламбрехт 7 февраля во время визита в армию сообщат о том, что "защита от угроз с воздуха также является вопросом, беспокоящим сухопутные силы". Кроме того, зенитный ракетный комплекс Patriot, тактические баллистические ракеты и крылатые ракеты ожидают замены или модернизации.

Газета отмечает, что "дискуссии об этом идут годами", однако денег постоянно недостаёт. При этом, по словам автора, Украине также могут понадобиться боеприпасы, "но запасы бундесвера пусты", а для пополнения необходимо 20 миллиардов евро. Кроме того, ФРГ самой не хватает бронежилетов, которые требует Незалежная.