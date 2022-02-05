В Германии пожаловались на недостаток оружия, которого требует от неё Украина
Там отметили, что "запасы бундесвера пусты", а для пополнения необходимо 20 миллиардов евро.
Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Украина хочет получить от Германии вооружение, которого нет у самого бундесвера. В переговорах о поставках оружия из ФРГ "с обеих сторон не хватает реализма", пишет издание Welt.
Уточняется, что у Военно-морских сил ФРГ слишком мало кораблей, они нуждаются в новых корветах и танкерах. Издание отмечает, что министру обороны Кристине Ламбрехт 7 февраля во время визита в армию сообщат о том, что "защита от угроз с воздуха также является вопросом, беспокоящим сухопутные силы". Кроме того, зенитный ракетный комплекс Patriot, тактические баллистические ракеты и крылатые ракеты ожидают замены или модернизации.
Газета отмечает, что "дискуссии об этом идут годами", однако денег постоянно недостаёт. При этом, по словам автора, Украине также могут понадобиться боеприпасы, "но запасы бундесвера пусты", а для пополнения необходимо 20 миллиардов евро. Кроме того, ФРГ самой не хватает бронежилетов, которые требует Незалежная.
Ранее в Бундестаге призвали Украину прекратить "выпады" из-за отказа ФРГ поставлять оружие. Там напомнили, что за последние восемь лет Берлин выделил Киеву около двух миллиардов евро на различные проекты "из чувства ответственности и дружбы".
Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины ряд западных стран предоставил Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Однако позиция Германии оказалась несколько иной. Там заявили, что не будут отправлять на Украину летальное оружие, а также запретили делать это Эстонии, которая некогда получила вооружение от Берлина.
Комментариев: 0