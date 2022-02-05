Макрон и Джонсон признали поиск дипломатического решения приоритетом в ситуации с Украиной

В данный момент приоритетной задачей является поиск дипломатического разрешения ситуации, сложившейся вокруг Украины, считают президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.





"Лидеры ознакомили друг друга с ходом проводимых обеими сторонами переговоров с международными партнёрами, затронув и состоявшийся на этой неделе визит премьер-министра в Киев. Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения в условиях наблюдающейся напряжённости должен оставаться первоочередным приоритетом", — говорится в заявлении, опубликованном канцелярией главы британского правительства по итогам телефонной беседы лидеров.