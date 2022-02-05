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Макрон и Джонсон признали поиск дипломатического решения приоритетом в ситуации с Украиной

Кроме того, во время телефонного разговора лидеры двух стран рассказали друг другу, как проходят их переговоры с международными партнёрами.

5 февраля, 13:38
<p>Фото © ТАСС / EPA / ROBERT PERRY</p>

Фото © ТАСС / EPA / ROBERT PERRY

В данный момент приоритетной задачей является поиск дипломатического разрешения ситуации, сложившейся вокруг Украины, считают президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Лидеры ознакомили друг друга с ходом проводимых обеими сторонами переговоров с международными партнёрами, затронув и состоявшийся на этой неделе визит премьер-министра в Киев. Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения в условиях наблюдающейся напряжённости должен оставаться первоочередным приоритетом", — говорится в заявлении, опубликованном канцелярией главы британского правительства по итогам телефонной беседы лидеров.

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Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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