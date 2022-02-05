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Сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты Олимпиады

В итоге наша команда не примет участия в финале Б, где была бы возможность побороться за бронзовую медаль.

5 февраля, 13:34
<p>Ноги спортсмена сборной России. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Ноги спортсмена сборной России. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

Наша команда допустила ошибку при передаче эстафеты, в результате чего пришла к финишу четвёртой. При этом после забега судьи разглядели ошибку у россиян и дисквалифицировали их. Аналогичная участь ждала сборную США.

Российские пары фигуристов без ошибок откатали тренировку на Олимпиаде в Пекине

Российские пары фигуристов без ошибок откатали тренировку на Олимпиаде в Пекине

В итоге наша команда не попала в финал Б, где могла бы побороться за бронзовые медали.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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