Сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты Олимпиады
В итоге наша команда не примет участия в финале Б, где была бы возможность побороться за бронзовую медаль.
Ноги спортсмена сборной России. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.
Наша команда допустила ошибку при передаче эстафеты, в результате чего пришла к финишу четвёртой. При этом после забега судьи разглядели ошибку у россиян и дисквалифицировали их. Аналогичная участь ждала сборную США.
В итоге наша команда не попала в финал Б, где могла бы побороться за бронзовые медали.
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