Сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты Олимпиады

Сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

Наша команда допустила ошибку при передаче эстафеты, в результате чего пришла к финишу четвёртой. При этом после забега судьи разглядели ошибку у россиян и дисквалифицировали их. Аналогичная участь ждала сборную США.