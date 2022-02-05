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Российские пары фигуристов без ошибок откатали тренировку на Олимпиаде в Пекине

Отметим, что пока наша национальная команда идёт на втором месте в командном турнире.

5 февраля, 13:19
<p>Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Все три российские спортивные пары фигуристов провели тренировку на льду Олимпиады в Пекине, сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский появились на льду в одно время и сумели без ошибок откатать свои программы.

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Добавим, что после первого дня командного турнира по фигурному катанию сборная России располагается на втором месте, уступая лишь команде США.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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