Российские пары фигуристов без ошибок откатали тренировку на Олимпиаде в Пекине

Все три российские спортивные пары фигуристов провели тренировку на льду Олимпиады в Пекине, сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский появились на льду в одно время и сумели без ошибок откатать свои программы.