Российские пары фигуристов без ошибок откатали тренировку на Олимпиаде в Пекине
Отметим, что пока наша национальная команда идёт на втором месте в командном турнире.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Все три российские спортивные пары фигуристов провели тренировку на льду Олимпиады в Пекине, сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский появились на льду в одно время и сумели без ошибок откатать свои программы.
Добавим, что после первого дня командного турнира по фигурному катанию сборная России располагается на втором месте, уступая лишь команде США.
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