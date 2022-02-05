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Эпидемиолог Чуланов разъяснил новый порядок оформления больничного при ковиде и ОРВИ

По его словам, разработанная Минздравом мера избавит от лишних походов в поликлинику и даст врачам возможность дойти до пациентов, которым действительно требуется помощь.

5 февраля, 14:22

© Pexels

Омикрон-штамм стал доминирующим вариантом коронавируса, в связи с чем темпы заболеваемости в России значительно выросли. Однако у большинства болезнь протекает в лёгкой форме с привычными для ОРВИ симптомами. О том, что делать при первых признаках "омикрона", рассказал заведующий Научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов.

"При первых симптомах заболевания позвоните на горячую линию 122 или в кол-центр вашей поликлиники. По вашему запросу будет организована дистанционная консультация. Если состояние не вызывает беспокойства, то электронный больничный лист будет оформлен сразу же и на семь дней", — объяснил специалист.

При "омикроне" риск попасть в больницу на 75% ниже, чем при других штаммах

При "омикроне" риск попасть в больницу на 75% ниже, чем при других штаммах

По его словам, теперь нет никакой необходимости сдавать ПЦР-тест. Не нужно его делать и для того, чтобы выйти с больничного на работу. При этом Чуланов уточнил, что, если на седьмой день пациент по-прежнему чувствует симптомы заболевания, врач придёт к нему на дом и продлит больничный. Новый порядок оформления листов нетрудоспособности будет действовать до 15 марта, добавил эпидемиолог.

"Эта мера, разработанная Минздравом России, позволит избавить тех, у кого лёгкое течение заболевания, от лишних походов в поликлинику. При этом врачи смогут быстрее прийти на дом к тем пациентам, которым действительно нужна их помощь", — пояснил он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить в стране новые ограничения из-за "омикрона", более того, обсуждается отмена ограничений для контактных лиц. Позже стало известно, что Роспотребнадзор отменил семидневный карантин для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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