Эпидемиолог Чуланов разъяснил новый порядок оформления больничного при ковиде и ОРВИ

Омикрон-штамм стал доминирующим вариантом коронавируса, в связи с чем темпы заболеваемости в России значительно выросли. Однако у большинства болезнь протекает в лёгкой форме с привычными для ОРВИ симптомами. О том, что делать при первых признаках "омикрона", рассказал заведующий Научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов.

"При первых симптомах заболевания позвоните на горячую линию 122 или в кол-центр вашей поликлиники. По вашему запросу будет организована дистанционная консультация. Если состояние не вызывает беспокойства, то электронный больничный лист будет оформлен сразу же и на семь дней", — объяснил специалист.

По его словам, теперь нет никакой необходимости сдавать ПЦР-тест. Не нужно его делать и для того, чтобы выйти с больничного на работу. При этом Чуланов уточнил, что, если на седьмой день пациент по-прежнему чувствует симптомы заболевания, врач придёт к нему на дом и продлит больничный. Новый порядок оформления листов нетрудоспособности будет действовать до 15 марта, добавил эпидемиолог.