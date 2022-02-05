ЦИК Белоруссии аккредитовал 31 международного наблюдателя на референдум по конституции

В Белоруссии на республиканский референдум, касающийся внесения изменений и дополнений в конституцию страны, аккредитован 31 международный наблюдатель. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского Центризбиркома.

По его данным, большая часть наблюдателей будет представлять миссию СНГ, от избирательных органов иностранных государств было аккредитовано лишь два человека.

Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. В ноябре 2021 года Александру Лукашенко был представлен доработанный вариант основного закона государства. Референдум по конституции назначен на 27 февраля. Формулировка вопроса в бюллетене будет звучать так: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"