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Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе у университета в США

Полиция Блэксберга расследует инцидент. По данным ведомства, один из получивших ранения является студентом учебного заведения.

5 февраля, 14:55
<p>Фото © ТАСС / Karla Cote / SOPA Images via ZUMA Press Wire</p>

Фото © ТАСС / Karla Cote / SOPA Images via ZUMA Press Wire

В США произошла стрельба в кальянной рядом с Политехническим университетом штата Вирджинии. В результате один человек погиб, ещё четверо пострадали, сообщает полиция города Блэксберг в своём фейсбуке. Информация об инциденте также появилась на сайте университета.

"В результате стрельбы пять человек получили ранения, четверо были доставлены в местные больницы, один скончался. О степени тяжести травм на данный момент ничего не известно", — говорится в публикации ведомства.

В полиции также уточнили, что один из пострадавших является студентом Политехнического университета. Расследование инцидента продолжается.

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Ранее Лайф писал, что три человека пострадали в ходе дорожного конфликта со стрельбой в Петербурге. Один из участников ссоры был доставлен в больницу с травмами головы и спины, у двух других ожоги глаз.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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