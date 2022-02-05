Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе у университета в США
Полиция Блэксберга расследует инцидент. По данным ведомства, один из получивших ранения является студентом учебного заведения.
Фото © ТАСС / Karla Cote / SOPA Images via ZUMA Press Wire
В США произошла стрельба в кальянной рядом с Политехническим университетом штата Вирджинии. В результате один человек погиб, ещё четверо пострадали, сообщает полиция города Блэксберг в своём фейсбуке. Информация об инциденте также появилась на сайте университета.
"В результате стрельбы пять человек получили ранения, четверо были доставлены в местные больницы, один скончался. О степени тяжести травм на данный момент ничего не известно", — говорится в публикации ведомства.
В полиции также уточнили, что один из пострадавших является студентом Политехнического университета. Расследование инцидента продолжается.
Ранее Лайф писал, что три человека пострадали в ходе дорожного конфликта со стрельбой в Петербурге. Один из участников ссоры был доставлен в больницу с травмами головы и спины, у двух других ожоги глаз.
Комментариев: 0