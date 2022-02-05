Глава МИД Британии предупредила Россию об "огромной цене" за нападение на Украину

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредили Москву об огромных последствиях в случае нападения на Украину. Об этом министр написала на своей странице в "Твиттере" после телефонного разговора с главой Североатлантического альянса, призвав РФ "прекратить дестабилизирующую деятельность".

"Решения о членстве в НАТО должны приниматься НАТО и теми, кто стремится к вступлению. Союзники по НАТО едины. За любое вторжение [России] пришлось бы заплатить огромную цену", — пишет министр.