Глава МИД Британии предупредила Россию об "огромной цене" за нападение на Украину
Министр подчеркнула, что решения о членстве в НАТО должны приниматься только альянсом и теми, кто стремится к вступлению.
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредили Москву об огромных последствиях в случае нападения на Украину. Об этом министр написала на своей странице в "Твиттере" после телефонного разговора с главой Североатлантического альянса, призвав РФ "прекратить дестабилизирующую деятельность".
"Решения о членстве в НАТО должны приниматься НАТО и теми, кто стремится к вступлению. Союзники по НАТО едины. За любое вторжение [России] пришлось бы заплатить огромную цену", — пишет министр.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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