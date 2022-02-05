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Доктор Комаровский предупредил о страшной болезни, которая грозит параличом и смертью

Чаще всего этот вирус поражает детей, поэтому врач призвал серьёзно отнестись к этому заболеванию и вакцинировать своё чадо, иначе это ошибка может дорого обойтись.

5 февраля, 15:19
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/doctor_komarovskiy/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">doctor_komarovskiy</a></p>

Фото © Instagram / doctor_komarovskiy

В последнее время на Украине участились случаи вспышек полиомиелита, острого инфекционного заболевания. Его вирус поражает нервную систему, вызывает необратимые параличи и может обернуться смертью. В современном мире не существует лекарства против этой болезни, защититься от неё можно только с помощью вакцинации, рассказал популярный врач Евгений Комаровский.

Он объяснил, что полиомиелит распространяется так же, как кишечная инфекция, то есть это "болезнь грязных рук". Её особенность заключается в том, что больной активно выделяет вирус в окружающую среду в течение семи-десяти дней ещё до появления симптомов. Заразиться от него можно на протяжении трёх-шести недель после начала заболевания.

"В основном вирус поражает детей до пяти лет. И даже один случай с параличом уже вспышка. То есть в регионе, где есть больной ребёнок, — катастрофа с вакцинацией. На один случай развития паралича приходится от 100 до 1000 случаев без паралича", рассказал Комаровский в программе "Утро с Украиной".

По его словам, инкубационный период у полиомиелита длится от четырёх до 35 дней. При этом в 70% случаев заболевание протекает бессимптомно, однако носитель может заразить других, особенно тех, у кого более слабый иммунитет. Симптомами болезни являются лихорадка, головная боль, тошнота и боль в животе. Вирус воздействует на двигательные функции организма, вызывает боль в мышцах и паралич, который может развиться всего за несколько часов. В случае выздоровления функции нервов и мышц, которые были поражены полиомиелитом, не восстанавливаются. Комаровский отметил, что мамы в последнее время перестали бояться этого заболевания, однако это опасная ошибка, которая может серьёзно сказаться на здоровье ребёнка и стоить ему жизни.

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Ранее инфекционисты Евгений Тимаков и Александр Горелов перечислили симптомы у детей, требующие вызова скорой. Новые разновидности коронавируса активно поражают даже детскую часть населения, в связи с чем родители должны очень внимательно относиться к здоровью своих чад, чтобы вовремя заметить опасность.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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