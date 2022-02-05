Доктор Комаровский предупредил о страшной болезни, которая грозит параличом и смертью

В последнее время на Украине участились случаи вспышек полиомиелита, острого инфекционного заболевания. Его вирус поражает нервную систему, вызывает необратимые параличи и может обернуться смертью. В современном мире не существует лекарства против этой болезни, защититься от неё можно только с помощью вакцинации, рассказал популярный врач Евгений Комаровский.

Он объяснил, что полиомиелит распространяется так же, как кишечная инфекция, то есть это "болезнь грязных рук". Её особенность заключается в том, что больной активно выделяет вирус в окружающую среду в течение семи-десяти дней ещё до появления симптомов. Заразиться от него можно на протяжении трёх-шести недель после начала заболевания.

"В основном вирус поражает детей до пяти лет. И даже один случай с параличом — уже вспышка. То есть в регионе, где есть больной ребёнок, — катастрофа с вакцинацией. На один случай развития паралича приходится от 100 до 1000 случаев без паралича", — рассказал Комаровский в программе "Утро с Украиной".

По его словам, инкубационный период у полиомиелита длится от четырёх до 35 дней. При этом в 70% случаев заболевание протекает бессимптомно, однако носитель может заразить других, особенно тех, у кого более слабый иммунитет. Симптомами болезни являются лихорадка, головная боль, тошнота и боль в животе. Вирус воздействует на двигательные функции организма, вызывает боль в мышцах и паралич, который может развиться всего за несколько часов. В случае выздоровления функции нервов и мышц, которые были поражены полиомиелитом, не восстанавливаются. Комаровский отметил, что мамы в последнее время перестали бояться этого заболевания, однако это опасная ошибка, которая может серьёзно сказаться на здоровье ребёнка и стоить ему жизни.