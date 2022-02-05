Митрополит Иларион объяснил, когда нельзя крестить ребёнка

Крестить ребёнка следует только в одном случае, если родители готовы воспитывать его в православии. Иначе это будет сделано лишь для галочки. Крещение не просто красивая церемония, это точка отсчёта, после которой меняется парадигма жизни человека. Об этом рассказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Если родители не хотят воспитывать ребёнка в православной вере, то крестить его, к сожалению, не следует, потому что крещение — это не какой-то магический акт. Нельзя крестить ребёнка для того, чтобы он, например, не болел, или по каким-то иным причинам", — пояснил он в эфире "Россия 24".

Митрополит напомнил, что в СССР детей часто тайком крестили бабушки и старались привить им духовные ценности. Сегодня такое тоже встречается. Но тайное всегда становится явным, и крещение ребёнка в этом случае может стать причиной конфликта в семье. Поэтому лучше сначала договориться в семейном кругу, посоветовал митрополит Иларион.