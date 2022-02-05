КХЛ официально объявила о завершении регулярного чемпионата

"Для того чтобы плей-офф состоялся с учётом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, лига вынесет на утверждение правления и совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне", — заявил президент КХЛ Александр Морозов.