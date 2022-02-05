КХЛ официально объявила о завершении регулярного чемпионата
Участники плей-офф будут определены по проценту побед команд по ходу сезона.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) из-за ситуации с коронавирусом приняла решение не доигрывать нынешний розыгрыш регулярного чемпионата. Заявление опубликовано на сайте лиги.
"Для того чтобы плей-офф состоялся с учётом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, лига вынесет на утверждение правления и совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне", — заявил президент КХЛ Александр Морозов.
В сообщении также отмечается, что лига рассматривала различные варианты завершения сезона и дальнейшего проведения плей-офф, однако предложенная схема является наиболее удачной. Участники матчей на выбывание будут определены по проценту побед по ходу регулярного чемпионата.
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