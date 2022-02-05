НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

КХЛ официально объявила о завершении регулярного чемпионата

Участники плей-офф будут определены по проценту побед команд по ходу сезона.

5 февраля, 15:04
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) из-за ситуации с коронавирусом приняла решение не доигрывать нынешний розыгрыш регулярного чемпионата. Заявление опубликовано на сайте лиги.

"Для того чтобы плей-офф состоялся с учётом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, лига вынесет на утверждение правления и совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне", — заявил президент КХЛ Александр Морозов.

КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат из-за коронавируса

КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат из-за коронавируса

В сообщении также отмечается, что лига рассматривала различные варианты завершения сезона и дальнейшего проведения плей-офф, однако предложенная схема является наиболее удачной. Участники матчей на выбывание будут определены по проценту побед по ходу регулярного чемпионата.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1