Третья ничья Ваноли: "Спартак" не смог обыграть клуб из Малайзии в товарищеском матче

Московский "Спартак" сыграл вничью с клубом "Джохор" из Малайзии в товарищеском матче на сборе в Дубае. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Автором единственного мяча в составе красно-белых стал Александр Соболев. Отметим, что в начале игры соперники устроили потасовку на поле, однако судьи сумели оперативно разнять конфликтующих.