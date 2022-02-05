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Третья ничья Ваноли: "Спартак" не смог обыграть клуб из Малайзии в товарищеском матче

Красно-белые по-прежнему не могут одержать свою первую победу под руководством итальянского наставника.

5 февраля, 15:04

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" сыграл вничью с клубом "Джохор" из Малайзии в товарищеском матче на сборе в Дубае. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Автором единственного мяча в составе красно-белых стал Александр Соболев. Отметим, что в начале игры соперники устроили потасовку на поле, однако судьи сумели оперативно разнять конфликтующих.

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Отметим, что "Спартак" в трёх матчах при Паоло Ваноли трижды сыграл вничью. До этого красно-белые не смогли обыграть "Ригу" и "Слован".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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