Минобороны показало видео патрулирования российскими Ту-22 неба над Белоруссией
Самолёты дальней авиации отработали слаженность действий при выполнении совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны соседнего государства.
© Минобороны РФ
Патрулирование российскими бомбардировщиками территории Белоруссии © Минобороны РФ
Минобороны РФ показало видео патрулирования бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС России территории Белоруссии. Две сверхзвуковые машины взлетели с одного из российских аэродромов, выполнили четырёхчасовой полёт над соседним государством и вернулись на место базирования.
Самолёты дальней авиации отработали слаженность действий при выполнении совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Белоруссии.
Ранее Лайф сообщал, что два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также над Атлантическим океаном.
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