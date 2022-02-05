Минобороны показало видео патрулирования российскими Ту-22 неба над Белоруссией

Патрулирование российскими бомбардировщиками территории Белоруссии © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало видео патрулирования бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС России территории Белоруссии. Две сверхзвуковые машины взлетели с одного из российских аэродромов, выполнили четырёхчасовой полёт над соседним государством и вернулись на место базирования.

Самолёты дальней авиации отработали слаженность действий при выполнении совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Белоруссии.