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Минобороны показало видео патрулирования российскими Ту-22 неба над Белоруссией

Самолёты дальней авиации отработали слаженность действий при выполнении совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны соседнего государства.

5 февраля, 15:04

© Минобороны РФ

Патрулирование российскими бомбардировщиками территории Белоруссии © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало видео патрулирования бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС России территории Белоруссии. Две сверхзвуковые машины взлетели с одного из российских аэродромов, выполнили четырёхчасовой полёт над соседним государством и вернулись на место базирования.

Самолёты дальней авиации отработали слаженность действий при выполнении совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Белоруссии.

Ранее Лайф сообщал, что два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также над Атлантическим океаном.

Британия подняла истребители навстречу российским бомбардировщикам

Британия подняла истребители навстречу российским бомбардировщикам

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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