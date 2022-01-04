Митрополит Иларион призвал переименовать улицы, названные в честь большевиков. Видео © vera.vesti

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал руководство страны и региональные власти переименовать улицы и площади, названные в честь советских политиков и героев Октябрьской революции. Он назвал их имена на нынешней карте России "позором страны".

"Мы прилагаем большие усилия, чтобы бороться с терроризмом, мы воспитываем нашу молодёжь в духе сопротивления террористической идеологии. Но при этом мы продолжаем невольно героизировать террористов прошлого", — заявил митрополит Иларион.

Священнослужитель, в частности, призвал переименовать расположенную в центре Челябинска площадь, названную в честь организатора атеистической кампании 1930-х годов Емельяна Ярославского.