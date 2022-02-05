Лыжница Ступак может закончить карьеру после неудачи в первой гонке Олимпиады-2022

Российская лыжница Юлия Ступак не исключила того, что может закончить спортивную карьеру после неудачной гонки на Олимпиаде в Пекине.

"А мне… по ходу пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать", — заявила Ступак " Матч ТВ ".

Она также заметила, что для неё нынешний год получается очень проблемным, а в Пекине она не может найти свою форму и "не чувствует тела". Добавим, что в скиатлоне на 15 километров Ступак заняла 24-е место.