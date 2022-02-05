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Лыжница Ступак может закончить карьеру после неудачи в первой гонке Олимпиады-2022

Наша спортсменка заняла 24-е место, а после забега призналась, что не чувствует тела и не может набрать форму.

5 февраля, 15:14
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российская лыжница Юлия Ступак не исключила того, что может закончить спортивную карьеру после неудачной гонки на Олимпиаде в Пекине.

"А мне… по ходу пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать", — заявила Ступак "Матч ТВ".

Она также заметила, что для неё нынешний год получается очень проблемным, а в Пекине она не может найти свою форму и "не чувствует тела". Добавим, что в скиатлоне на 15 километров Ступак заняла 24-е место.

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Напомним, Наталья Непряева стала второй в первой же гонке Олимпиады в Пекине, взяв серебро в скиатлоне на 15 километров. Победила норвежка Тереза Йохауг, бронза у австрийки Терезы Штадлобер. По признанию самой Непряевой, перед гонкой она настраивалась показать свой максимум.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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