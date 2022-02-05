Депутат Белик назвал фейки о "вторжении" России частью информационной войны
Он также подчеркнул бездарность лжи оппонентов и уточнил, что истинная ситуация понятна всем, кто здраво смотрит на вещи.
Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что публикации западных СМИ о "вторжении" России на Украину можно расценивать в качестве развязывания информационной войны против Москвы, поскольку такие удары способствуют развитию нестабильности в регионе и нагнетанию истерии.
Политик обвинил западные СМИ в медиавойне после ошибочной публикации агентства Bloomberg о "нападении" России на Украину и материала издания Bild о якобы плане Москвы по "присоединению" соседней страны. По мнению парламентария, тема "вторжения" — это тренд, который США задали и теперь активно стараются распространить.
"То, что сейчас делают западные СМИ, — это классический пример информационной войны. Когда нет аргументов, нет достоверных фактов, нет ничего, что бы подпадало под идеи США, тогда проще всего искусственно раздуть ситуацию, прибегнуть к инсинуациям и провокациям, что они и делают", — сообщил Белик в беседе с RT.
Он также подчеркнул бездарность лжи оппонентов России и уточнил, что истинная ситуация вокруг всей этой истории понятна всем, кто здраво смотрит на вещи.
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. А позже немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов".
Госдума. Фото © ТАСС / Александр Манзюк