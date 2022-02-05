Депутат Белик назвал фейки о "вторжении" России частью информационной войны

Он также подчеркнул бездарность лжи оппонентов и уточнил, что истинная ситуация понятна всем, кто здраво смотрит на вещи.

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что публикации западных СМИ о "вторжении" России на Украину можно расценивать в качестве развязывания информационной войны против Москвы, поскольку такие удары способствуют развитию нестабильности в регионе и нагнетанию истерии.

Политик обвинил западные СМИ в медиавойне после ошибочной публикации агентства Bloomberg о "нападении" России на Украину и материала издания Bild о якобы плане Москвы по "присоединению" соседней страны. По мнению парламентария, тема "вторжения" — это тренд, который США задали и теперь активно стараются распространить.

"То, что сейчас делают западные СМИ, — это классический пример информационной войны. Когда нет аргументов, нет достоверных фактов, нет ничего, что бы подпадало под идеи США, тогда проще всего искусственно раздуть ситуацию, прибегнуть к инсинуациям и провокациям, что они и делают", — сообщил Белик в беседе с RT.