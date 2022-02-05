В Кишинёве митингующие вывалили перед парламентом кучу навоза в знак протеста
Один из лидеров митинга заявил, что из европейской страны Молдавия превратилась в средневековую резервацию из-за действий нынешних властей.
Фото © Facebook / Кишинёв в теме
В Молдавии участники протеста "Стоп Энергомор", выступающие против повышения тарифов на газ, привезли к зданию парламента мешки с навозом.
"Молдавия из европейской страны превратилась в средневековую резервацию, цены даже на кизяк выросли до небывалых высот. Это будущее нашей страны, которое построила правящая власть вместо того, чтобы обеспечить нам адекватные цены на газ", — заявил один из лидеров протеста Юрий Мунтян.
По данным организаторов протеста, у парламента Молдавии собралось около 600 человек. Навоз, который принесли протестующие, был высыпан из мешков, и в получившуюся кучу участники акции воткнули таблички с призывом к властям "Топить за себя самостоятельно".
Ранее в Молдавии повысили тарифы на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Вместе с этим была увеличена и стоимость отопления, гигакалория подорожала на 22 доллара. Оппозиция намерена опротестовать такое решение властей в суде. Акции против увеличения тарифов уже проходили в стране 29 января.
Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. Российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики. При этом премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала недружественным жестом письмо "Газпрома" с требованием выплатить долг за поставки газа в республику.
Комментариев: 0