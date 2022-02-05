В Кишинёве митингующие вывалили перед парламентом кучу навоза в знак протеста

В Молдавии участники протеста "Стоп Энергомор", выступающие против повышения тарифов на газ, привезли к зданию парламента мешки с навозом.

"Молдавия из европейской страны превратилась в средневековую резервацию, цены даже на кизяк выросли до небывалых высот. Это будущее нашей страны, которое построила правящая власть вместо того, чтобы обеспечить нам адекватные цены на газ", — заявил один из лидеров протеста Юрий Мунтян.

По данным организаторов протеста, у парламента Молдавии собралось около 600 человек. Навоз, который принесли протестующие, был высыпан из мешков, и в получившуюся кучу участники акции воткнули таблички с призывом к властям "Топить за себя самостоятельно".