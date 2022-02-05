Сборная России по хоккею отменила намеченную на завтра ледовую тренировку
Наша "красная машина" стартует на Играх в Пекине 9 февраля игрой против Швейцарии.
Сборная России по хоккею. Фото © ФХР
Сборная России по хоккею отменила ледовую тренировку на Олимпиаде в Пекине, которая была запланирована на завтра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу национальной команды.
Причины такого решения не сообщаются.
Напомним, хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине начнётся 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. На групповом этапе наша национальная команда также встретится с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).
Комментариев: 0