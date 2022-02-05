Хоккеист Шипачёв рассказал об условиях проживания на Олимпиаде и нашёл один минус

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв в интервью Sport24 рассказал об условиях проживания на Олимпиаде в Пекине.

"Мы живём в четырёхкомнатной квартире. Вместе со мной Галиев, Гусев и Билялов. У каждого своя комната. Условия нормальные, единственное, что нет телевизора, неудобно будет смотреть соревнования, придётся на планшетах", — рассказал Шипачёв.