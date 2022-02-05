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Хоккеист Шипачёв рассказал об условиях проживания на Олимпиаде и нашёл один минус

Наша национальная команда стартует на Играх 9 февраля. Первым соперником станет Швейцария.

5 февраля, 12:42
<p>Вадим Шипачёв (на переднем плане). Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Вадим Шипачёв (на переднем плане). Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв в интервью Sport24 рассказал об условиях проживания на Олимпиаде в Пекине.

"Мы живём в четырёхкомнатной квартире. Вместе со мной Галиев, Гусев и Билялов. У каждого своя комната. Условия нормальные, единственное, что нет телевизора, неудобно будет смотреть соревнования, придётся на планшетах", — рассказал Шипачёв.

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Напомним, хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине начнётся 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. На групповом этапе наша национальная команда также встретится с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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