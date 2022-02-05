"Квартал 95" хочет отменить концерты в Германии из-за слов "русское шоу" на афишах

Студия "Квартал 95" пригрозила отменить концерты в Германии из-за того, что на некоторых сайтах появилась афиша с анонсом выступления "русских юмористов".

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"Мы были, есть и останемся украинской компанией. Никаких других вариантов быть не может", — написали артисты в "Фейсбуке".

Юмористы потребовали, чтобы немецкие партнёры немедленно принесли свои извинения и исправили все афиши. Однако на данный момент на некоторых ресурсах они всё ещё представлены как "российское комедийное шоу". При неисполнении требований артисты заявили, что могут отменить все свои выступления, даже не предупредив организаторов.