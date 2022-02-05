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Стали известны подробности смерти режиссёра "Убойной силы" Бутурлина

Мастеру стало плохо, когда учащиеся провожали его к машине возле "Ленфильма".

5 февраля, 15:27
<p>Фото © <a href="https://www.lenfilm.ru/news/2022/02/Umer_Viktor_Ivanovich_Buturlin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Киностудия "Ленфильм"</a></p>

Фото © Киностудия "Ленфильм"

Российский режиссёр и сценарист Виктор Бутурлин ушёл из жизни неожиданно для всех. О последнем дне создателя "Убойной силы" рассказал его коллега Юрий Фетинг в комментарии на сайте "Кино-театр.ру".

Накануне Бутурлин принимал зачёт у студентов в Высшей школе режиссёров и сценаристов при "Ленфильме". Экзамен затянулся до позднего вечера, отметил Фетинг. В 23:40 было решено последнего учащегося выслушать в другой день.

"Студенты провожали мастера к машине. И вдруг прямо перед "Ленфильмом" Виктор Иванович упал. Все студенты и педагоги ВШРиС пытались привести его в чувства. Через 20 минут приехала скорая... Утром сообщили о смерти мастера", пояснил Фетинг.

Напомним, 5 февраля умер режиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Бутурлин, ставший широко известным благодаря популярным сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Ему было 75 лет.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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