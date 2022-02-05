Стали известны подробности смерти режиссёра "Убойной силы" Бутурлина
Мастеру стало плохо, когда учащиеся провожали его к машине возле "Ленфильма".
Фото © Киностудия "Ленфильм"
Российский режиссёр и сценарист Виктор Бутурлин ушёл из жизни неожиданно для всех. О последнем дне создателя "Убойной силы" рассказал его коллега Юрий Фетинг в комментарии на сайте "Кино-театр.ру".
Накануне Бутурлин принимал зачёт у студентов в Высшей школе режиссёров и сценаристов при "Ленфильме". Экзамен затянулся до позднего вечера, отметил Фетинг. В 23:40 было решено последнего учащегося выслушать в другой день.
"Студенты провожали мастера к машине. И вдруг прямо перед "Ленфильмом" Виктор Иванович упал. Все студенты и педагоги ВШРиС пытались привести его в чувства. Через 20 минут приехала скорая... Утром сообщили о смерти мастера", — пояснил Фетинг.
Напомним, 5 февраля умер режиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Бутурлин, ставший широко известным благодаря популярным сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Ему было 75 лет.
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