Стали известны подробности смерти режиссёра "Убойной силы" Бутурлина

Российский режиссёр и сценарист Виктор Бутурлин ушёл из жизни неожиданно для всех. О последнем дне создателя "Убойной силы" рассказал его коллега Юрий Фетинг в комментарии на сайте "Кино-театр.ру".

Накануне Бутурлин принимал зачёт у студентов в Высшей школе режиссёров и сценаристов при "Ленфильме". Экзамен затянулся до позднего вечера, отметил Фетинг. В 23:40 было решено последнего учащегося выслушать в другой день.

"Студенты провожали мастера к машине. И вдруг прямо перед "Ленфильмом" Виктор Иванович упал. Все студенты и педагоги ВШРиС пытались привести его в чувства. Через 20 минут приехала скорая... Утром сообщили о смерти мастера", — пояснил Фетинг.