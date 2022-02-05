Умер режиссёр "Убойной силы" и "Улиц разбитых фонарей" Виктор Бутурлин
Причина его смерти не сообщается. Коллеги пообещали позже объявить дату и место прощания с Бутурлиным.
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Умер режиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Бутурлин, ставший широко известным благодаря популярным сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".
"Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссёр, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом", — сообщается на сайте киностудии "Ленфильм". Там пообещали позже объявить о дате и месте прощания с кинодеятелем.
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Напомним, что ранее на 79-м году жизни скончалась народная артистка РФ, вдова актёра Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. А 30 января в один день ушли из жизни легендарный актёр театра и кино Леонид Куравлёв и Виктор Мережко — известный российский кинорежиссёр, сценарист, драматург, писатель, телеведущий.
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