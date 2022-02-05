Умер режиссёр "Убойной силы" и "Улиц разбитых фонарей" Виктор Бутурлин

"Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссёр, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом", — сообщается на сайте киностудии "Ленфильм". Там пообещали позже объявить о дате и месте прощания с кинодеятелем.