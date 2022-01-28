Жизнь человека: Как смерть отца, любовь и проблемы с сыном изменили судьбу звезды "Улиц разбитых фонарей" Оскара Кучеры На экране Оскар Кучера всегда улыбчив и полон энергии. Но в жизни за возможность улыбаться ему пришлось заплатить высокую цену. 27 января, 21:40 Оскар Кучера. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Отец, повлиявший на профессию

Александр Боголюбов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

4 мая 2020 года, в самый пик первой волны коронавируса, от коварной болезни скончался отец актёра — режиссёр Александр Боголюбов, во многом повлиявший на его выбор жизненного пути. В одном из откровенных интервью Оскар позднее признался, что накануне трагического события говорил с отцом по телефону и, хотя тот был ослаблен вирусом, к потере близкого человека актёр не был готов.

Далеко не всегда между отцами и детьми складываются тёплые отношения, особенно когда речь идёт о творческой династии. В 1985 году, в десятилетнем возрасте Оскар (тогда ещё Евгений Боголюбов) снялся в фильме отца "Батальоны просят огня". И, хотя некоторые завистники утверждают, что он актёр по рождению, в смысле ничего не придумывал, не выбирал и просто пошёл по стопам отца, это не так.

Путь в профессию Кучера проложил себе сам. В одном из интервью он рассказал, что других идей, кроме как стать актёром, у него не было. Будучи подростком, он занимался музыкой и лёгкой атлетикой. Харизматичный парень выделялся среди сверстников уже в школьные годы. Посещал кружок художественного слова при Центральном доме кино, где обучался азам актёрской профессии вместе с ныне известными актёрами Максимом Авериным и Андреем Савостьяновым.

За два года до получения аттестата начал посещать подготовительные курсы МХАТа. После окончания школы с лёгкостью поступил в Щукинское училище, но проучился там недолго. Вот что пишет сам Оскар в своей автобиографии :

— Учиться там у меня не вышло. Был отчислен, не приступив к занятиям, так как меня зачем-то принесло в Щуку в непотребном состоянии и первый, кого я встретил, был ректор училища Этуш! Я плакал…

Почему он отказался от настоящего имени

Оскар Кучера в телестудии "Останкино". Фото © ИТАР-ТАСС / Михаил Фомичев

Актёр не растерялся и пошёл в частную театральную академию, где учился вместе с Викторией Толстогановой, звездой фильмов "Ландыш серебристый", "Утомлённые солнцем. Предстояние" и других кинохитов. На следующий год он поступил в ГИТИС. Там он попал в мастерскую режиссёра Давида Ливнева, который также известен как сценарист перестроечного хита "Асса". Именно тогда Евгений Боголюбов принял решение отказаться от звёздной фамилии отца. Он решил пробивать свой путь и выйти из тени Александра Боголюбова. Также он взял себе имя Оскар. Но до красных ковровых дорожек было ой как далеко.

В 90-е у молодых актёров практически отсутствовали перспективы: киноиндустрия умирала, многие режиссёры шли в рекламу. Оскар пошёл работать на радио, также освоил профессию виджея на "Муз-ТВ". Настоящая слава пришла к нему в 2004-м, после выхода шестого сезона "Улиц разбитых фонарей". Страна сразу полюбила капитана Кирилла Порохню в его исполнении. За шестым сезоном последовали седьмой, восьмой, десятый, одиннадцатый, тринадцатый и четырнадцатый. Актёр делал перерывы в съёмках, поскольку не хотел остаться актёром одной роли и всю жизнь играть Порохню. После долгих лет ожидания Оскар стал получать приглашения в самые разные проекты. При этом актёр не раз признавался, что не хочет актёрской судьбы для своих детей.

— Эта профессия очень непростая. Она заставляет человека "сильно лапками взбивать молочко". Огромное количество артистов выпускается каждый год театральными вузами, звёздами становятся единицы. Звёздами в плане хорошего заработка и стабильной работы.

Личная жизнь актёра оказалась не проще, а местами гораздо сложнее его профессиональной карьеры.

Судьба человека

Актёр Оскар Кучера и его супруга Юлия Ярмольник. Фото © ИТАР-ТАСС / Юрий Самолыго / фото из архива

Ещё в голодные студенческие годы, когда ему было 22 года, Оскар влюбился. Её звали Юлия Лисеева. Они поженились и после шести месяцев брака… развелись. Как сказал сам Оскар, "разводились мы так же быстро и весело, как и поженились". В 1999 году Оскар встретил свою вторую жену, победительницу конкурса красоты Майю Маркову. Этот брак, продлившийся до 2006 года, сильно потрепал нервы обоим супругам. С богемными красотками у актёра явно не складывалось.

В то время когда карьера шла на взлёт, семейное гнездо всё больше напоминало поле битвы. Светлой стороной трудного брака стало рождение сына Александра, который, по словам самого Оскара, не внял отцовским предостережениям и, повзрослев, крепко влился в актёрскую профессию.

Находясь ещё в официальном браке, в 2001 году он встретил Юлию. Девушка на тот момент работала продавцом-консультантом в магазине обуви и, как однажды выразился сам Оскар, "консультироваться" он был готов до бесконечности. Связь на стороне продолжалась до 2004 года, потом Юлия внезапно пропала с радаров. Последующие годы Оскар безнадёжно пытался склеить семейную лодку, которая вдребезги разбилась о быт и разногласия. В 2006 году Оскар развёлся с Майей, и вскоре ему написала Юлия. Актёр был поражён, когда узнал, что Юлия воспитывает ребёнка, которого родила от него, и его, как и сына от Майи, тоже зовут Александром. Сначала Оскар усомнился в собственном отцовстве. Но когда он увидел мальчика и признал в нём маленькую копию себя, все сомнения развеялись. В 2007 году Оскар и Юлия поженились.

Пройдя через многие трудности, актёр наконец обрёл семейное счастье. В 2007 году у четы родился сын Даниил, спустя три года — дочь Алисия. В июле 2019 года — сын Марк. Нынешняя супруга Оскара занимается бизнесом. Наладив личную жизнь, Оскар столкнулся со скандалом на профессиональном поприще, а на это позднее наложились проблемы со здоровьем.

Звёзды не сошлись

Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

В апреле 2017 года Оскара пригласили вести шоу "Звёзды сошлись". Работать предстояло в паре с Лерой Кудрявцевой, одной из самых сексуальных ведущих, по мнению таблоидов. Работа, по воспоминаниям Кучеры, оказалась нервной во многом из-за его творческих разногласий с продюсерами. Всё началось с того, что на кастинге Оскара ввели в заблуждение, заявив, что ведущий будет обсуждать с приглашёнными звёздами политические и исторические темы. В первый съёмочный день, а точнее ночь, актёр внезапно узнал, что ему предстоит разбирать скелеты в шкафу Филиппа Киркорова. Речь шла о мрачном эпизоде в карьере звезды. Всплыла история, которую долгие годы певец скрывал.

Оказалось, что в 2004 году Филипп Бедросович случайно толкнул охранника Томаса Роджера во время гастролей в Атлантик-Сити. Мужчина ударился головой и потерял сознание, а в 2009 году скончался от последствий травмы. И теперь Оскару Кучере предстояло копаться во всём этом. Согласно концепции передачи, он должен был хамить, прерывать звёздных гостей, задавать им бестактные вопросы. Это не совпадало с его принципами, провоцировало конфликты с руководством. И всё равно Оскар старался гнуть свою линию и переписывать сценарии передач. Напряжение росло. Всё разрешилось внезапно в самый разгар пандемии. Началось с того, что он попросил у руководства НТВ отгул, чтобы снять на время жильё отдельно от родных.

Оскар переживал, что на съёмках подхватит CoViD-19 и подвергнет опасности жену и детей. Но начальство отказало в просьбе. В мае того же года Оскар заболел коронавирусом и взял больничный. Затем шоу ушло на летние каникулы. СМИ писали, что в новом сезоне Оскар и Лера вернутся к телезрителям. Никто не знал, какая драма разворачивалась в коридорах НТВ на самом деле. Сначала руководство отказалось оплачивать Оскару больничный, не допускало до съёмок, аргументируя это тем, что он может кого-нибудь заразить, а потом и вовсе уволило ведущего.

Его заменили экс-участником реалити-шоу "За стеклом" Александром Колотовым. Тот успел проработать с августа по ноябрь, а 7 ноября погиб в авиакатастрофе. Новым партнёром Леры Кудрявцевой стал Антон Привольнов. Что касается Оскара Кучеры, то после ухода с шоу "Звёзды сошлись" он вздохнул спокойно. К тому же эта работа не была его единственным источником заработка. На вопрос ведущей Снежаны Егоровой "Вас предавали когда-нибудь так, что казалось, что жизнь закончена?", Оскар ответил:

— Предавали, конечно. Но никогда так не рассуждаю ни в какой ситуации. Пока жизнь не закончена — она не закончена. А когда она закончена — я уже об этом не подумаю. Именно этот принцип помогает актёру жить без оглядки и преодолевать трудности.

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