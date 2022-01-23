Тридцать три несчастья: Как трудная судьба дочери изменила брак "русской Одри Хэпбёрн" Людмилы Савельевой и Александра Збруева Детям звёзд часто завидуют. На первый взгляд они обречены на успех. У родителей есть деньги, связи, народная слава, нужные знакомства. Кто, как не они, может дать достойный старт карьере своего чада? Но лёгкой и беззаботной жизнь таких семей кажется только поначалу. 22 января, 21:40 Актёр Александр Збруев и актриса Людмила Савельева. Фото © ТАСС / Николай Малышев / Александр Коньков

Русские голливудские звёзды

Людмилу Савельеву сравнивали с Одри Хэпбёрн и чествовали на церемонии "Оскара", она снималась с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен, Александр Збруев после выхода "Большой перемены" стал кумиром миллионов. Их дочери Наталье пророчили карьеру переводчика. В 16 лет она дебютировала в фильме Михаила Козакова. Но успешной кинокарьеры не случилось — сегодня у неё нет профессии и собственной семьи, она живёт с родителями, болеет, ведёт затворнический образ жизни, единственную духовную опору ей даёт церковь.

Народный артист СССР Серго Александрович Закариадзе, советская актриса Людмила Михайловна Савельева и итальянская актриса Софи Лорен (слева направо), удостоенная приза "За лучшее исполнение женской роли" в фильме режиссёра Витторио де Сики "Брак по-итальянски", после церемонии награждения IV Московского международного кинофестиваля. СССР. Москва. 20 июля 1965 г. Фото © ТАСС / Александр Коньков, Василий Егоров

На звёздный брак Савельевой и Збруева обрушилось много испытаний. Трудная судьба дочери надломила обоих. Отец испытывает чувство вины за грехи молодости, в глазах "всесоюзной Наташи Ростовой" — мировая скорбь. Они не любят появляться на публике и тем более афишировать подробности личной жизни. Всё преходящее не прошло испытания временем, и даже искусство, которому Савельева и Збруев отдали лучшие годы жизни, не греет. Спасает вера в Бога и в то, что их дочь Наташа хоть на миг почувствует себя счастливой.

Бороться за брак

Существует избитая фраза: "Чужая душа — потёмки". Эта сентенция очень важна для понимания истории звёздной пары. Она не позволяет делать скоропалительные выводы о поступках публичных людей и тем более кого-то осуждать. Что на самом деле случилось с Натальей Збруевой, что её надломило в самый благодатный период юности, никто, кроме родителей, никогда не узнает. А может быть, и они предпочитают не анализировать, а просто верить, надеяться и любить. Журналисты часто произвольно перемешивают факты из жизни звёздной четы, кардинально меняя полюс суждений — от порицания к жалости, от сплетен к умалчиванию важных фактов.

Когда Людмила и Александр познакомились в коридорах "Мосфильма", между ними пробежала искра. Двадцатичетырёхлетняя балерина, мировая звезда, которую называли "нашей Одри Хэпбёрн", и двадцатидевятилетний харизматичный актёр с послужным списком из десятка картин. Он — переживший развод, немного разочарованный, но по-прежнему романтичный. Она — открытая людям и миру. У обоих — сказочные перспективы, молодость, талант, сила и, главное, любовь. Они поженились, вскоре родилась дочь Наташа. Названная в честь Наташи Ростовой, любимой героини самого Льва Толстого.

Актриса Людмила Савельева и актёр Александр Збруев. Фото © ТАСС / Валерий Генде-Роте / Николай Малышев

Людмила Савельева ушла из балета и сосредоточилась на актёрской карьере, ведь от предложений отбоя не было. Александр Збруев сыграл роль Ганжи в "Большой перемене" и стал всесоюзным любимчиком. Это сыграло злую шутку. Вокруг него вились юные поклонницы, актёр давал волю чувствам, Людмила закрывала на это глаза. Подрастала дочь — не время для ссор.

Разлом брака

На самом пике популярности Александр Збруев познакомился с молодой талантливой актрисой театра "Ленком" Еленой Шаниной. Дружба переросла в серьёзные отношения. В начале 80-х наступил звёздный час Елены — она стала первой исполнительницей Кончиты в популярной рок-опере "Юнона и Авось". Работала в паре с Караченцевым. Существует предположение, что психику дочери Збруева и Савельевой могла надломить именно измена отца. По слухам, подростка раздражало, что о внебрачной связи Збруева говорят все кому не лень, а родители при этом играют роль счастливой четы. В актёрской среде тогда говорили, что Александр и Людмила видели талант ребёнка и мечтали, чтобы она сама выбрала свой путь, стала настоящим профессионалом. Возможно, на любви к дочери держался и до сих пор держится этот брак.

Актриса Елена Юрьевна Шанина в роли Кончиты в сцене из спектакля "Юнона и Авось", 1981 год. Фото © ТАСС / Михаил Строков

Актёрские гены сплелись в ребёнке наилучшим образом — шестнадцатилетняя Наталья играючи прошла кастинг в фильм "Если верить Лопотухину", показала себя способной актрисой. Но связывать себя с актёрской средой не решилась — не тот склад характера. Родители надеялись, что она станет переводчиком, ведь к языкам, как и к актёрскому мастерству, просматривалась очевидная предрасположенность. Как раз в этот момент у семьи начался самый сложный период в жизни. Наталья внезапно для всех бросила институт, влюбилась в предприимчивого парня. Устроилась продавщицей в магазин. Счастливой семьи тем не менее не получилось — в начале 90-х парень при странных обстоятельствах погиб. В это же время у Александра Збруева от Елены Шаниной родилась внебрачная дочь Татьяна. Но, несмотря на общего отца, сёстры никогда не познакомятся и не примут существование друг друга как факт.

Наталья Збруева, 1983 год. Кадр из фильма "Если верить Лопотухину" © Михаил Козаков, Александр Хмелик

Вера, надежда и любовь

И хоть Збруев сделал выбор в пользу семьи, он всячески помогал Елене и своей второй дочери. Любил своих дочерей одинаково и очень крепко. Но Наталья, уже сформировавшаяся как человек и понимавшая все особенности жизни отца, не принимала его любовь. Она перестала доверять мужчинам, поставила крест на личной жизни. Пробовала жить от родителей отдельно и несколько раз меняла занятия: по слухам, занималась бизнесом, работала редактором в журнале.

Как написали СМИ, в 2005 году в её квартире случился пожар, и лишь чудом она сумела спастись. Всерьёз опасаясь за её жизнь, родители забрали её под своё крыло. Наталья нашла опору в православной литературе и церкви, но по-прежнему живёт замкнутой и непубличной жизнью, много читает. Жизнь внебрачной дочери актёра сложилась не в пример удачнее — она востребованная уверенная в себе актриса, героиня светских хроник.

Актриса Елена Шанина со своей дочерью Татьяной Збруевой (слева направо) во время сбора труппы театра "Ленком", 2016 год. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

В 2018 году внебрачная дочь Збруева дебютировала в кино. Однажды переосмыслив жизнь и расставив приоритеты, Александр Збруев принял свой крест. Их браку с Людмилой — 54 года, их любимой дочери — столько же. Ему — 83 года, ей — 79. Збруев в редких интервью любит говорить, что в нелёгкой жизни его спасает юмор и вера. От светской жизни он давно отошёл, да и в кино снимается крайне редко. Последний фильм с его участием — "Кино про Алексеева" Михаила Сегала и участие в сериале "Содержанки". Его с Людмилой молчание говорит о том, что тайна их семьи навсегда останется тайной. Стороннему наблюдателю остаётся лишь догадываться, что на душе у каждого из героев этой истории. А перед этим задать себе вопрос: "Зачем мне это знать?"

Авторы Евгений Жуков