Почему "мисс Россия" сбежала от американского жениха в Москву и просит прописать её Оглавление Американская мечта "Американцы лучше россиян" "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова сбежала от американского жениха, а в соцсетях ей припомнили жёсткие слова о российских мужчинах и высмеяли. Лайф рассказывает подробнее о расставании интернациональной пары. 28677 28677 "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова, которая сбежала от американского жениха и просит москвичей прописать её. Обложка © ТАСС / АР / Gerald Herbert

Модель из Оренбурга Анна Линникова стала известна благодаря победе на конкурсе красоты "Мисс Россия" в 2022 году. Также она участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная", но не смогла дойти до финала. Однако там Анна познакомилась с журналистом Джексоном Хинклом. Американец был поражён красотой россиянки и начал добиваться её внимания. Он постоянно писал ей в социальных сетях, а затем и красиво ухаживал. Девушка сдалась и уехала за любимым в Майами.

Анна Линникова и Джексон Хинкл, которые были помолвлены. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn

Американская мечта

Хинкл дважды делал предложение возлюбленной, и осенью этого года пара наконец-то объявила о помолвке. Американец даже прилетал в Россию, чтобы познакомиться с родителями своей невесты и поближе узнать русскую культуру. Он остался в восторге от столицы и её гостеприимства.

Вообще, Джексона на родине называют пророссийским журналистом. Хинкл ведёт политические блоги на YouTube, в которых не раз заявлял о своей симпатии к России и поддерживал нашего президента. Сейчас у него почти 500 тысяч подписчиков в Instagram* (компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), где он активно освещает политические конфликты в разных странах.

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn

Однако до свадьбы американского журналиста с русской красавицей дело не дошло. Линникова бросила своего жениха и вернулась в Россию с любимой кошкой. Об этом она заявила в своих социальных сетях.

"Американцы лучше россиян"

Эта история могла бы остаться незамеченной, если бы не громкие слова Анны до отъезда из России. 23-летняя модель несколько лет назад призналась, что американские мужчины намного лучше русских.

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn

— Я была одна несколько лет и не хотела отношений именно по этой причине. Русские мужчины (не все, но в большинстве своём) — зажравшиеся персонажи, которые не могут ничего более, чем вешать на женщину все обязанности по дому. Плюс она должна работать и воспитывать ребёнка. И такие стандарты только в России (СССР и Вторая мировая повлияли). Я на такую жизнь не согласна. Позор таким мужчинам. В Америке мужчины ценят женщин и уважают, делят обязанности, а российские Ваньки если по быту помогают и не изменяют, то уже герои, — писала в соцсетях Линникова ранее.

В итоге же оказалось, что "все мужики одинаковые". Девушка не держит всё в себе и открыто рассказывает подписчикам о личной драме.

— Он лживый абьюзер и самовлюблённый маленький мальчик, который не готов брать на себя ответственность, — так прокомментировала расставание с возлюбленным из США модель. — Он буквально ребёнок. Он может выглядеть зрелым, когда одет в костюм, но он недостаточно зрелый и эмоционально устойчивый, чтобы жениться. Помните, женщины взрослеют быстрее мужчин. И он никогда не любил людей, он просто использует их для своих целей.

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_lnnn

И, конечно же, поклонники "мисс Россия" припомнили ей те слова: "Когда вы улетали в Америку, вы выставляли плохие и оскорбительные комментарии о русских мужчинах. Сейчас плохо говорите о своём американском женихе. Какая-то закономерность…"

Да, и как призналась сама девушка, в США она не чувствовала себя счастливой. У неё не было друзей, и никто не мог помочь ей в бытовых вопросах, что сильно её огорчало. Сейчас красавица из Оренбурга обратилась с просьбой о помощи в поиске квартиры в аренду в Москве, чтобы начать новую главу в своей жизни.

Авторы Кира Громова