Капкан судьбы: Что постигло звезду фильма "Брат" Александра Дьяченко и как он держит удар Поклонники переживают за Александра Дьяченко, который стал реже сниматься после новостей о тяжёлой болезни. Лайф рассказывает, как сейчас живёт звезда телесериалов. 24 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © VK / antigoalex / фотограф ksusha_isaevaph, © Freepik / frimufilms

Актёр и продюсер Александр Дьяченко многим известен по ролям в сериалах "Брат-2", "Мажор" и "Пепел". Последние лет 15 он активно снимался и принимал участие в различных телевизионных проектах. Например, в "Ледниковом периоде" на Первом канале он успешно выступал в паре с Маргаритой Дробязко. Александр также поёт в музыкальной группе Antigo, которую сам и создал. Правда, последние пару лет импозантный мужчина не появляется на экранах телевизоров. Это вызывает беспокойство у поклонников.

Смерть отца

Действительно, у Дьяченко был трудный период в жизни. Начался он ещё в 2020 году, когда в семье актёра случилось большое горе. Александр потерял отца, который умер от рака. Родственник звезды ТВ угасал быстро. Усугубило болезнь мужчины обращение к энергопрактикам. Псевдоспециалисты даже запретили ему принимать лекарства, из-за чего отец звезды мучился от страшной боли и умирал в муках. Актёр очень переживал из-за этого.

— Моя мама продолжала бороться, а я нет. Я отлично понимал, что это конец. У него уже развилась гангрена, его ноги покрылись чёрными пятнами, его организм полностью разрушился, — говорил Дьяченко в одном из своих интервью.

Моя мама продолжала бороться, а я нет. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / antigoalex

На последнем дыхании

В 2021 году уже сам Александр заболел коронавирусом. Болезнь протекала в тяжёлой форме, и ему даже пришлось лечь в больницу. Несколько дней актёр провёл в реанимации из-за цитокинового шторма. Врачи боролись за его жизнь и чудом спасли. По неподтверждённой информации, Дьяченко даже вводили в искусственную кому.

При этом актёр старался выходить на связь в своих социальных сетях, сообщая о своём состоянии здоровья: "Меня вытащили. Так говорят. Ещё не очень дышу. Но буду. Страшные сумерки", "Я держусь. Вирус ещё во мне. Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но держусь. Руками за жизнь уже точно взялся. Обеими".

Гормональная терапия наложила сильный отпечаток на внешность. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / antigoalex

Длительное время занял и процесс восстановления после болезни. Кроме того, из-за приёма гормонов актёр заметно изменился: набрал вес и сильно поседел.

— Коварство коронавируса в том, что происходит дегенерация нейронных связей в мозгу. Пришлось долго бороться с астеническим синдромом. Гормональная терапия наложила сильный отпечаток на внешность. Лицо стало одутловатым. Долгое время не узнавал себя в зеркале, — признавался он.

Но и на этом беды актёра не закончились. Практически сразу после выписки из больницы в реанимацию попала его мать. Женщину поразил инсульт, из-за чего ей пришлось долго лечиться. Александр в тот момент через социальные сети призывал своих поклонников молиться за него и неё. И это помогло. Женщина спустя время поправилась и вернулась к привычной жизни.

Чем сейчас занимается актёр

Неудивительно, что Дьяченко после семейных драм и тяжёлой болезни на некоторое время выпал из поля зрения своих поклонников. Он вынужденно не снимался и пропускал спектакли.

Актёр Александр Дьяченко. Фото © t.me / alexanderdiachenko

Однако сейчас он восстановился и приступил к съёмкам. В ближайшее время на экранах появятся картины с его участием: "Закон тайги", "Рваный ветер", "В поисках призраков". Также он продолжает выступать в театре, писать песни и исполнять их. Актёр старается активно вести свои социальные сети, где показывает процесс съёмок кино и рассказывает о своей жизни.

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Авторы Кира Громова