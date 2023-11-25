Что можно сказать о характере человека по форме ногтей Руки ничем не хуже, чем зеркало души, поэтому опытные психологи и разного рода "экстрасенсы" часто определяют характер человека по форме его рук, пальцев и даже ногтей. Что могут рассказать о вашем собеседнике ногти — читайте в материале Лайфа. 24 ноября, 21:42 Опытные психологи часто определяют характер человека по форме его рук, пальцев и даже ногтей. Обложка © Freepik / freepic.diller

Современные учёные отмечают у людей различные формы ногтей. Это, например, продолговатые; широкие и короткие; круглые ногти, которые имеют почти правильную округлую форму; овальные; квадратные; треугольные ногти двух видов — с остриём треугольника вверх и с остриём вниз; миндалевидные и ногти мечевидной формы в виде ромба. Любопытно, но психологи считают, что одна и та же форма ногтей у мужчин и женщин может означать разные черты характера.

Если вы хотите узнать о человеке больше, вам нужно определить, какой формы у него ногти. Иногда это трудно, ведь даже на одной руке они могут быть разными. И это говорит о том, что в человеке сочетаются разные черты характера. Разумеется, речь не идёт о видах маникюра. Имеется в виду естественная форма коротко остриженных ногтей.

Прямоугольная (продолговатая) форма ногтей

Если у женщины прямоугольная форма ногтей, это значит, что она неисправимая оптимистка, которая верит в то, что всё будет отлично. Так часто и бывает, потому что такие женщины умеют ставить перед собой цели и справляться со сложными ситуациями. Если в жизни происходит что-то плохое, это воспринимается как жизненный урок.

Если ногти у мужчины прямоугольные — перед вами креативный индивид с богатым воображением. Если любит — то навсегда. Если разочаровывается — то навечно. Иногда он слегка наивен, но это не от недостатка ума, а от веры в то, что люди лучше, чем кажутся.

Прямоугольная форма ногтей. Инфографика © LIFE

Широкие ногти

Широкие ногти означают, что женщина обладает почти мужским упорством и храбростью. Эмоции в её жизни не главное, главное — рассудок, ум, расчёт. Это очень уравновешенные особы, которых трудно выбить из седла острым словцом. Они его просто не услышат.

Широкие ногти у мужчин свидетельствуют о прямолинейном и открытом характере. Он умён и обладает даром речи, то есть способен убеждать и воспламенять других людей. Иногда раздражителен, к людям не своего круга бывает снисходителен, но всегда честен и порядочен.

Широкие ногти. Инфографика © LIFE

Круглые и овальные ногти

Круглые ногти обычно у дам, которые обладают излишней эмоциональностью. В жизни ими движет романтика, мечтательность. Но не стоит их недооценивать, ведь главное качество таких женщин — ум и креативность, то есть умение выдавать идеи.

Круглые и овальные ногти. Инфографика © LIFE

Обладательницы овальных ногтей живут "на чиле". Такие женщины часто расслаблены, и посторонним кажется, что они двигаются по течению жизни. Но это не так. Просто они не размениваются на мелочи и существуют в своём собственном мире.

У мужчин круглые или овальные ногти говорят о том, что человек живёт в своём темпе и не считает необходимым следовать за толпой. Он умён, принципиален и щедр. Хорошо разрешает конфликтные ситуации и остаётся хладнокровным в самых трудных ситуациях.

Квадратные ногти

Обладательница квадратных ногтей может быть мягкой только с близкими и родными людьми. Для всех остальных это лидер, иногда довольно жёсткий. Такие женщины характеризуются храбростью, умением принимать сложные решения и отвечать за них.

Квадратные ногти. Инфографика © LIFE

Квадратные ногти у мужчины выдают в нём прирождённого лидера. Это мужественный и стрессоустойчивый субъект. Любит работать и добиваться успеха, не любит безделья, серьёзен. Часто становится трудоголиком. Иногда не может расслабиться даже в самой весёлой компании. В то же время подобная форма ногтей может говорить и о наличии негативных черт, например ревнивости и жадности.

Треугольные ногти

Треугольная форма ногтей встречается довольно редко. Как правило, сильной стороной таких женщин является ум. Гениальные идеи и нетривиальные решения — вот чего можно ждать от этих дам.

Треугольные ногти. Инфографика © LIFE

Треугольные ногти у мужчины, независимо от того, куда направлено остриё — вверх или вниз, свидетельствуют, что перед вами интуит. От него не ускользнёт ни одна деталь дела. Он создатель, генерирующий новые идеи и отдающий им всего себя. Иногда чересчур доминирует над остальными.

Миндалевидная форма ногтей

Обладательницы ногтей миндалевидной формы уравновешенны и спокойны. В семейной жизни это верные жёны и ответственные матери. С друзьями они искренни и добры. На них можно опереться в трудную минуту — они не подведут.

Миндалевидная форма ногтей. Инфографика © LIFE

Мужчина с ногтями в виде миндаля умеет дружить. Он верный, добрый и сильный. У него обострённое чувство справедливости. Иногда он вспыльчив, но умеет себя сдерживать.

Мечевидные (ромбовидные) ногти

Женщины с ромбовидными ногтями умеют вдохновлять других и сосредотачиваться на задачах. У них превосходная фантазия. Но главное — они умеют располагать к себе других людей и даже подчинять их своей воле. Причём друзья и коллеги всё равно от них в восторге.

Мечевидные (ромбовидные) ногти. Инфографика © LIFE

Мечевидные ногти мужчины говорят о целеустремлённости. Их обладатель считает, что может всё. Ну или почти всё. Он не командный игрок, а волк-одиночка. Его раздражают более слабые игроки в команде. В этом его недостаток, но в этом же и его сила.

Короткие ногти

Если учесть, что ноготь занимает обычно половину верхнего сустава, то он считается нормальной длины. В любом случае к размеру ногтя относится только та его часть, которая соединена с пальцем. Если вы наблюдаете, что ногтевая пластина существенно меньше, чем половина фаланги пальца, то перед вами обладатель коротких ногтей. Если пластина занимает в суставе больше половины, то вы знакомитесь с владельцем длинных ногтей.

Короткие ногти. Инфографика © LIFE

Короткие ногти у женщин и мужчин свидетельствуют о прямолинейном и открытом характере. Их обладатели умны, владеют даром красноречия, логичны, деятельны, склонны к критике и контролю, скоры на слово и дело. Также такая форма говорит об изворотливости и способности искусно выходить из затруднительных ситуаций, наличии чувства юмора.

Длинные ногти

Обладательницы длинных ногтей, как правило, более спокойны, сдержанны в проявлении эмоций, уступчивы. Если длина ногтей очень большая, значит, перед вами недоверчивая, скрытная и мстительная натура. У мужчин такие ногти означают отсутствие доверия к людям, скрытность и нарциссизм. Деньги им лучше не доверять.

Длинные ногти. Инфографика © LIFE

Авторы Александр Лаврентьев