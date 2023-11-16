Чтобы в декабре 2023 года начался бурный роман: 30 аффирмаций для привлечения мужчины в жизнь
Чтобы конец 2023 года по-настоящему запомнился, можно рискнуть и пригласить в свою жизнь любовь. Обзавестись понимающим и любящим мужчиной, например, встретить партнёра мечты. Много для этого не надо — просто повторять эти волшебные фразы.
Сначала стоит рассказать, что такое эти аффирмации и как они работают. Это волшебные утверждения, которые можно произносить или записывать на бумаге с целью изменить своё мышление и поведение. Они основаны на принципе "закона притяжения", который гласит, что мы привлекаем в свою жизнь то, о чём думаем и чему уделяем внимание. Аффирмации помогают перепрограммировать подсознание, настроить его на позитивные мысли, убрать мешающие быть счастливыми отрицательные убеждения. Чтобы чудо произошло, повторяйте каждый день утром и вечером понравившиеся высказывания по пять-десять раз и искренне верьте в свой успех.
10 аффирмаций для привлечения мужчины мечты в жизнь
30 аффирмаций, которые помогут найти свою любовь в декабре 2023-го. Фото © Shutterstock
Если чувствуете себя одинокой и никому не нужной женщиной, то пора брать инициативу в свои руки. Не только активнее выбираться за пределы квартиры и проводить досуг в салоне красоты, но и настраиваться морально на успех поисков. Чтобы привлечь в жизнь не абы кого, а принца, вот вам действующие аффирмации.
- Я привлекаю в свою жизнь идеального мужчину, который будет любить и ценить меня.
- Я достойна любви и внимания со стороны мужчины моей мечты.
- Я открыта для новых знакомств и готова встретить свою половинку.
- Моя энергия притягивает сильных и заботливых мужчин.
- Я привлекаю партнёра, который будет поддерживать меня во всём и разделять мои ценности.
- Я верю в силу притяжения и знаю, что привлеку мужчину своей мечты.
- Я открыта для любви и готова дать свои сердце и душу своему будущему партнёру.
- Я привлекаю только здоровые и гармоничные отношения.
- Я уверена в себе и своих качествах, что делает меня ещё более привлекательной для мужчин.
- Я отпускаю все страхи и сомнения и полностью доверяю процессу привлечения мужчины своей мечты в свою жизнь.
10 аффирмаций для привлечения романтики
Лучшие аффирмации для привлечения в жизнь любви, партнёра и романтики. Фото © Shutterstock
Если хотите позвать в жизнь не одного мужчину, а несколько, чтобы, так сказать, было из кого выбрать, попробуйте утром и вечером произносить эти аффирмации. Они помогут наладить личную жизнь в целом.
- Я привлекаю любовь и романтику в свою жизнь.
- Я открыта для новых возможностей в любви.
- Я заслуживаю любви и уважения от партнёра.
- Моя энергия притягивает любовь и страсть.
- Я привлекаю идеального партнёра, который будет подходить мне по всем параметрам.
- Я ценю и люблю себя, что делает меня ещё более привлекательной для других.
- Я открыта для любви и готова дать своё сердце.
- Я верю в силу любви и знаю, что она будет присутствовать в моей жизни.
- Я привлекаю только положительные и здоровые отношения.
- Я отпускаю все предыдущие обиды и разочарования и открываюсь для новой любви.
10 аффирмаций для привлечения любящего мужчины
Что такое аффирмации и как они помогают привлечь в жизнь желаемое. Фото © Shutterstock
Ну а если бегать по свиданкам уже надоело, но хочется создать семью и найти порядочного и любящего мужчину, то запомните или запишите себе эти десять действующих аффирмаций.
- Я заслуживаю любящего и заботливого мужчину в своей жизни.
- Я привлекаю к себе мужчин, которые ценят и уважают меня.
- Я открыта для любви и готова принять её в свою жизнь.
- Я притягиваю к себе мужчин, которые дарят мне любовь и поддержку.
- Моя любовь к себе привлекает только здоровые отношения.
- Я притягиваю к себе человека, который готов делиться со мной своими чувствами и эмоциями.
- Я привлекаю мужчин, ценящих и поддерживающих мои цели и мечты.
- Я готова принять человека, который готов быть рядом в трудные моменты и поддерживать меня.
- Я иду навстречу мужчине, который сделает меня счастливой.
- Мой идеальный партнёр ждёт меня, и я скоро его встречу.
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