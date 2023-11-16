Чтобы в декабре 2023 года начался бурный роман: 30 аффирмаций для привлечения мужчины в жизнь

Сначала стоит рассказать, что такое эти аффирмации и как они работают. Это волшебные утверждения, которые можно произносить или записывать на бумаге с целью изменить своё мышление и поведение. Они основаны на принципе "закона притяжения", который гласит, что мы привлекаем в свою жизнь то, о чём думаем и чему уделяем внимание. Аффирмации помогают перепрограммировать подсознание, настроить его на позитивные мысли, убрать мешающие быть счастливыми отрицательные убеждения. Чтобы чудо произошло, повторяйте каждый день утром и вечером понравившиеся высказывания по пять-десять раз и искренне верьте в свой успех.

10 аффирмаций для привлечения мужчины мечты в жизнь

30 аффирмаций, которые помогут найти свою любовь в декабре 2023-го. Фото © Shutterstock

Если чувствуете себя одинокой и никому не нужной женщиной, то пора брать инициативу в свои руки. Не только активнее выбираться за пределы квартиры и проводить досуг в салоне красоты, но и настраиваться морально на успех поисков. Чтобы привлечь в жизнь не абы кого, а принца, вот вам действующие аффирмации.

Я привлекаю в свою жизнь идеального мужчину, который будет любить и ценить меня. Я достойна любви и внимания со стороны мужчины моей мечты. Я открыта для новых знакомств и готова встретить свою половинку. Моя энергия притягивает сильных и заботливых мужчин. Я привлекаю партнёра, который будет поддерживать меня во всём и разделять мои ценности. Я верю в силу притяжения и знаю, что привлеку мужчину своей мечты. Я открыта для любви и готова дать свои сердце и душу своему будущему партнёру. Я привлекаю только здоровые и гармоничные отношения. Я уверена в себе и своих качествах, что делает меня ещё более привлекательной для мужчин. Я отпускаю все страхи и сомнения и полностью доверяю процессу привлечения мужчины своей мечты в свою жизнь.

10 аффирмаций для привлечения романтики

Лучшие аффирмации для привлечения в жизнь любви, партнёра и романтики. Фото © Shutterstock

Если хотите позвать в жизнь не одного мужчину, а несколько, чтобы, так сказать, было из кого выбрать, попробуйте утром и вечером произносить эти аффирмации. Они помогут наладить личную жизнь в целом.

Я привлекаю любовь и романтику в свою жизнь. Я открыта для новых возможностей в любви. Я заслуживаю любви и уважения от партнёра. Моя энергия притягивает любовь и страсть. Я привлекаю идеального партнёра, который будет подходить мне по всем параметрам. Я ценю и люблю себя, что делает меня ещё более привлекательной для других. Я открыта для любви и готова дать своё сердце. Я верю в силу любви и знаю, что она будет присутствовать в моей жизни. Я привлекаю только положительные и здоровые отношения. Я отпускаю все предыдущие обиды и разочарования и открываюсь для новой любви.

10 аффирмаций для привлечения любящего мужчины

Что такое аффирмации и как они помогают привлечь в жизнь желаемое. Фото © Shutterstock

Ну а если бегать по свиданкам уже надоело, но хочется создать семью и найти порядочного и любящего мужчину, то запомните или запишите себе эти десять действующих аффирмаций.