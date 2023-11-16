Вот почему розетки и выключатели в СССР устанавливали выше, чем в Европе

Домостроительство в СССР имело довольно много особенностей, которые сейчас кажутся странными. Например, зачем между кухней и ванной делали окно? Или двери в хрущёвках… Почему они открывались внутрь? Но сегодня у нас стоит не менее интересный вопрос: почему в СССР выключатели делали высоко, а на Западе — низко? Давайте разбираться!

Согласно старым стандартам и ПУЭ, розетки должны размещаться на высоте 90 см от пола, а выключатели — 160 см. Существует несколько версий, для чего применялось именно такое расположение.

Версия 1: розетки выше, чем везде, — из-за экономии?

Есть версия, что розетки и выключатели в СССР устанавливали выше, чтобы сэкономить на проводах. Фото © Shutterstock

Экономика должна быть экономной. Дело в том, что распределительные коробки должны находиться на расстоянии 10–30 см от потолка. Следовательно, чем ниже розетка или выключатель, тем больше провода нужно затратить. Возможно, сейчас на это не обратят внимания да и сделают по-другому, но во времена массового строительства хрущёвок считали каждую копейку.

Версия 2: всё для удобства граждан СССР

Почему в Советском Союзе выключатели света и розетки устанавливали выше, чем на Западе? Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко, Владимир Матви

На такой высоте выключатель находится в поле зрения взрослого человека и его легче обнаружить днём. Ночью же люди инстинктивно выставляют руки вперёд на уровне глаз, а значит, так больше шансов наткнуться на выключатель. Ещё у нас думали о пенсионерах и инвалидах. Так вот, бабушке с артритом/радикулитом или человеку на инвалидной коляске гораздо удобнее включить электроприбор, когда розетка установлена на этой высоте, а не располагается над плинтусом. Да-да, нашей розетке кланяться не нужно! К тому же при влажной уборке на высокую розетку не попадёт вода.

Версия 3: высокие выключатели в советских домах — это про безопасность

Почему в домах СССР выключатели делали так высоко? В этом была своя логика. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Считается, что высота расположения розеток и выключателей была связана и с безопасностью детей — чтобы их не ударило током. Однако некоторые считают такую версию мифом. Якобы чем выше розетка (90 см наших против 20 см европейских), тем труднее детям до неё добраться. Но это из области сказок, так как выключатели и розетки в детских учреждениях и местах пребывания детей должны располагаться на высоте 1,8 метра. Это в какой-то мере обеспечивает безопасность. А розетка на высоте 90 см, — наоборот, комфортная высота для двухгодовалого ребёнка. Так что делайте выводы!

А как с розетками и выключателями на Западе?

Почему в домах СССР розетки устанавливали выше, чем на Западе? Фото © Shutterstock