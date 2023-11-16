Алина Загитова нарвалась на критику из-за откровенного образа — что не понравилось на этот раз?

В понедельник в Москве прошла премия журнала The Voice, на которой была и фигуристка Алина Загитова. Девушка, которую большинство зрителей олимпиады помнят как скромницу, пришла в весьма откровенном образе. Полупрозрачное чёрное платье с кружевом, шикарное колье, серьги... Распущенные волосы и соблазнительный макияж тоже отлично вписались.

Почему фигуристка Алина Загитова рассердила поклонников? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azagitova

Когда девушка поделилась свежими кадрами в наряде, реакция подписчиков ожидаемо разделилась. Пока одни восхищались красотой Алины, другие прямо осудили её за такой смелый выбор: "Алина, ты и так природой поцелована и красотою натуральной, это больше вызывающе ... нельзя сказать, что красиво... прости....", "Поучилась бы у Щербаковой, как стильно, скромно и со вкусом одеваться. Одну вульгарщину носите", "От былой скромной спортсменки ничего не осталось", "Девочка, у тебя уже крыша едет от популярности!"

Слишком откровенный наряд Загитовой устроил в Сети переполох. Но почему? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azagitova

Очевидно, что все эти комментарии были написаны людьми с безупречным чувством стиля, и к ним, конечно же, фигуристке стоит прислушаться (нет). Кстати, одним фигурным катанием таланты Алины не ограничиваются. С тех пор как девушка попала на радары массового зрителя, она успела и поработать в качестве модели, и сняться в паре шоу в роли ведущей. Так что с критикой звезда сталкивается регулярно: одевается не так, с дикцией проблемы — у хейтеров всегда найдётся длинный список, к чему придраться.