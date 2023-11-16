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16 ноября, 06:00

Только те, кто испокон веков рождались в семьях князей и царей, носят эти русские фамилии

Если вы не знали, то на Руси далеко не все носили фамилию. Её удостаивались обычно те, кто рождался в семье аристократов, то есть князей, бояр или царей. Проверьте, а ваша есть в этом списке?

<p>Какие фамилии носили только дворяне? Коллаж © LIFE</p>

Какие фамилии носили только дворяне? Коллаж © LIFE

В России носить фамилию обязали законом только в XVI веке. Сначала князья и бояре стали называться по фамилии, затем дворяне и купцы. Крестьянам же такой роскоши не полагалось. В это трудно поверить, но даже в XIX веке большинство населения, около 85%, не имело фамилии.

Крепостные люди в те времена могли использовать лишь имя и отчество или прозвище, если было. И только когда отменили крепостное право, большинство бывших холопов получили фамилию.

Но каким образом фамилии выбирали для некогда бывших крепостных? Зачастую крестьяне нарекались в честь мест, где жили. Например, те, у кого была вотчина в Шуе, становились Шуйскими, а те, у кого владения находились в Вязьме, получали фамилию Вяземский.

Какие фамилии на Руси могли быть только у аристократов: проверьте свою. Фото © Wikipedia / Государственная Третьяковская галерея

Какие фамилии на Руси могли быть только у аристократов: проверьте свою. Фото © Wikipedia / Государственная Третьяковская галерея

Если углубиться в историю, то станет известно, что в XIX веке издали Родословный сборник русских дворянских фамилий. И вот по нему как раз и можно определить, относится ли ваша фамилия к так называемой древнерусской элите. Если вы обладатель вариантов Аксаков, Бакунин, Воронцов, Гончаров и Лазарев, то точно оказались в роду чистых дворян. В этом же списке точно оказались фамилии Набоков, Некрасов, Суворов и Столыпин.

Но бывали и казусы, когда фамилию бывшим крепостным давали в честь аристократического помещика. Того же Некрасова, например. Потому что по местным законам иного выбора не было. Вот и получается, что с боярской фамилией в итоге ходили бывшие крестьяне, пишет "Киноафиша".

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Елизавета Терешкова
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